04 августа 2023

В свердловском городе мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем. Фото

В Новоуральске в ДТП мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
В ДТП мотоцикл врезался в легковушку (фото из архива) Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова и Набережной мотоцикл врезался в автомобиль Lada Granta. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб.

«Водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте», — рассказал в соцсети «ВКонтакте» Новоуральской вещательной компании замкомандира взвода ДПС ОГИБДД Новоуральска Евгений Рябухин.

На месте ДТП сотрудники полиции провели необходимые процессуальные действия. Опрошены свидетели происшествия.

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В Новоуральске (Свердловская область) на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова и Набережной мотоцикл врезался в автомобиль Lada Granta. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб. «Водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте», — рассказал в соцсети «ВКонтакте» Новоуральской вещательной компании замкомандира взвода ДПС ОГИБДД Новоуральска Евгений Рябухин. На месте ДТП сотрудники полиции провели необходимые процессуальные действия. Опрошены свидетели происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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