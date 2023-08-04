В ДТП мотоцикл врезался в легковушку (фото из архива)
В Новоуральске (Свердловская область) на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова и Набережной мотоцикл врезался в автомобиль Lada Granta. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб.
«Водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте», — рассказал в соцсети «ВКонтакте» Новоуральской вещательной компании замкомандира взвода ДПС ОГИБДД Новоуральска Евгений Рябухин.
На месте ДТП сотрудники полиции провели необходимые процессуальные действия. Опрошены свидетели происшествия.
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