В июле мужчина вышел из дома и пропал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории Курганской области организован поиск 40-летнего мужчины. Он ушел из дома в неизвестном направлении 9 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде региона.

«Пропал Балашов Евгений Валерьевич, 40 лет, город Курган. 9 июля 2023 года ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор его местоположение неизвестно», — передает отряд «ЛизаАлерт» Курганской области.

Рост мужчины с русыми волосами и голубыми глаза — 196 сантиметров, он худощавого телосложения. Пропавший был одет в камуфляжные куртку и штаны, зеленую футболку и синие кроссовки.

Ранее в Курганская области искали 80-летнего мужчину, который ушел в лес и потерялся. Его нашли через несколько часов живым.