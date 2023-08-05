05 августа 2023
04 августа 2023

Курганские волонтеры ищут 40-летнего мужчину, который пропал почти месяц назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, набережная, многоэтажки, высотки, улица климова78, город курган, река тобол, налоговая инспекция курганской области
В июле мужчина вышел из дома и пропал Фото:

На территории Курганской области организован поиск 40-летнего мужчины. Он ушел из дома в неизвестном направлении 9 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде региона.

«Пропал Балашов Евгений Валерьевич, 40 лет, город Курган. 9 июля 2023 года ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор его местоположение неизвестно», — передает отряд «ЛизаАлерт» Курганской области.

Рост мужчины с русыми волосами и голубыми глаза — 196 сантиметров, он худощавого телосложения. Пропавший был одет в камуфляжные куртку и штаны, зеленую футболку и синие кроссовки.

Ранее в Курганская области искали 80-летнего мужчину, который ушел в лес и потерялся. Его нашли через несколько часов живым.

Мужчина пропал почти месяц назад
Мужчина пропал почти месяц назад
Фото:

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На территории Курганской области организован поиск 40-летнего мужчины. Он ушел из дома в неизвестном направлении 9 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде региона. «Пропал Балашов Евгений Валерьевич, 40 лет, город Курган. 9 июля 2023 года ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор его местоположение неизвестно», — передает отряд «ЛизаАлерт» Курганской области. Рост мужчины с русыми волосами и голубыми глаза — 196 сантиметров, он худощавого телосложения. Пропавший был одет в камуфляжные куртку и штаны, зеленую футболку и синие кроссовки. Ранее в Курганская области искали 80-летнего мужчину, который ушел в лес и потерялся. Его нашли через несколько часов живым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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