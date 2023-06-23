Песков: часть западных политиков рационально оценивает возвращение Крыма в Россию

В суждениях части западных политиков прослеживают зерна рационального мышления о том, что многие жители Крыма поддерживали вхождение полуострова в состав России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В этих заявлениях рациональные зерна содержатся. Там действительно была достаточно большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии и не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ. Мы видим, что время от времени такие рациональные суждения пробиваются», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
Ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что большинство крымчан поддерживали присоединение к России, а некоторые европейские страны это понимали. Крым присоединился к России в 2014 году в результате референдума. По результатам опроса ВЦИОМ, 86% россиян поддержали возвращение полуострова в РФ.
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