В тюменских книжных появились карты России с новыми регионами. Фото

28 июня 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

По словам продавцов, настенные карты появились недавно и их быстро раскупили Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тюменские книжные магазины поступили карты России, включающие в состав страны четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Первые экземпляры корреспондент URA.RU обнаружил в магазине «Знание». «У нас в магазине было поступление больших настенных карт с новыми территориями, но сейчас все разобрали. Остался небольшой складной экземпляр», — рассказала сотрудница магазина «Знание». На складной карте субъекты РФ окрашены в оранжевый цвет. Новые регионы также обозначены в составе России в едином цвете. Стоимость экземпляра — 145 рублей. В ходе спецоперации на Украине прошли референдумы, по результатам которых в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Границы присоединенных территорий в обновленной карте РФ Фото: корреспондент URA.RU

В тюменские книжные магазины поступили карты России, включающие в состав страны четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Первые экземпляры корреспондент URA.RU обнаружил в магазине «Знание». «У нас в магазине было поступление больших настенных карт с новыми территориями, но сейчас все разобрали. Остался небольшой складной экземпляр», — рассказала сотрудница магазина «Знание». На складной карте субъекты РФ окрашены в оранжевый цвет. Новые регионы также обозначены в составе России в едином цвете. Стоимость экземпляра — 145 рублей. В ходе спецоперации на Украине прошли референдумы, по результатам которых в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.