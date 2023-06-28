В тюменские книжные магазины поступили карты России, включающие в состав страны четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Первые экземпляры корреспондент URA.RU обнаружил в магазине «Знание».
«У нас в магазине было поступление больших настенных карт с новыми территориями, но сейчас все разобрали. Остался небольшой складной экземпляр», — рассказала сотрудница магазина «Знание».
На складной карте субъекты РФ окрашены в оранжевый цвет. Новые регионы также обозначены в составе России в едином цвете. Стоимость экземпляра — 145 рублей.
В ходе спецоперации на Украине прошли референдумы, по результатам которых в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.
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