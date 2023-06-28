В тюменских книжных появились карты России с новыми регионами. Фото

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Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на презентации книги «Ответ священника. Просто о главном…». Москва, покупатель, читатель, книжный магазин, нижная полка
По словам продавцов, настенные карты появились недавно и их быстро раскупили Фото:

В тюменские книжные магазины поступили карты России, включающие в состав страны четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Первые экземпляры корреспондент URA.RU обнаружил в магазине «Знание».

«У нас в магазине было поступление больших настенных карт с новыми территориями, но сейчас все разобрали. Остался небольшой складной экземпляр», — рассказала сотрудница магазина «Знание».

На складной карте субъекты РФ окрашены в оранжевый цвет. Новые регионы также обозначены в составе России в едином цвете. Стоимость экземпляра — 145 рублей.

В ходе спецоперации на Украине прошли референдумы, по результатам которых в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.

Границы присоединенных территорий в обновленной карте РФ
Границы присоединенных территорий в обновленной карте РФ
Фото:

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В тюменские книжные магазины поступили карты России, включающие в состав страны четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Первые экземпляры корреспондент URA.RU обнаружил в магазине «Знание». «У нас в магазине было поступление больших настенных карт с новыми территориями, но сейчас все разобрали. Остался небольшой складной экземпляр», — рассказала сотрудница магазина «Знание». На складной карте субъекты РФ окрашены в оранжевый цвет. Новые регионы также обозначены в составе России в едином цвете. Стоимость экземпляра — 145 рублей. В ходе спецоперации на Украине прошли референдумы, по результатам которых в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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