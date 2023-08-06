Пермячка избавляется от осетровой фермы в городском центре

07 августа 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Рыбоводное хозяйство продается из-за нехватки времени на ведение бизнеса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Пермского края продает готовый бизнес по выращиванию рыбы и икры в центре краевой столицы. Стоимость осетровой фермы — 390 тысяч рублей. Реальному покупателю собственница хозяйства обещает сделать подарок. «Продам или сдам в аренду прибыльный, готовый бизнес по выращиванию рыбы и икры в центре Перми. Стоимость — 390 тысяч рублей. Цена продажи снижена до 1 сентября 2023 года, потом будет дороже — 690 тысяч рублей. Реальному покупателю сделаю подарок в виде земельного участка под гараж или овощной ямы в кооперативе», — сообщает продавец в объявлении на сайте «Авито». Она уточняет, что площадь помещения позволяет организовать хозяйство по выращиванию клубники или какой-то другой вид деятельности. Возможна покупка актива в рассрочку. Причиной продажи собственница указала нехватку времени из-за наличия других бизнесов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается бизнес по воспроизводству молоди красных видов рыб. На сайте «Авито» предприниматель оценил свой актив в 123 млн рублей.

Жительница Пермского края продает готовый бизнес по выращиванию рыбы и икры в центре краевой столицы. Стоимость осетровой фермы — 390 тысяч рублей. Реальному покупателю собственница хозяйства обещает сделать подарок. «Продам или сдам в аренду прибыльный, готовый бизнес по выращиванию рыбы и икры в центре Перми. Стоимость — 390 тысяч рублей. Цена продажи снижена до 1 сентября 2023 года, потом будет дороже — 690 тысяч рублей. Реальному покупателю сделаю подарок в виде земельного участка под гараж или овощной ямы в кооперативе», — сообщает продавец в объявлении на сайте «Авито». Она уточняет, что площадь помещения позволяет организовать хозяйство по выращиванию клубники или какой-то другой вид деятельности. Возможна покупка актива в рассрочку. Причиной продажи собственница указала нехватку времени из-за наличия других бизнесов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается бизнес по воспроизводству молоди красных видов рыб. На сайте «Авито» предприниматель оценил свой актив в 123 млн рублей.