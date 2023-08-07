Представитель РПЦ «декоммунизировал» улицу в центре Екатеринбурга

08 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Улица Карла Маркса в Екатеринбурге получила название Крестовоздвиженская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на фасаде здания церкви на улице Карла Маркса заметили самовольно установленную адресную табличку. Улицу, названную именем немецкого теоретика коммунизма, представители Русской православной церкви переименовали в Крестовоздвиженскую. «В конце XIX века в Екатеринбурге был построен Крестовоздвиженский монастырь, в честь которого впоследствии и назвали улицу. А после революции большевики переименовали ее в Карла Маркса. И сейчас почему-то на фасаде висит адресная табличка с надписью „улица Крестовоздвиженская, бывшая улица Карла Маркса“. Я считаю, что такое самоуправство абсолютно недопустимо», — рассказала агентству URA.RU местная жительница Анна Мирошникова. Игумен монастыря Флавиан (Матвеев) подтвердил, что табличка появилась по его инициативе. Он объяснил, что вместе с другими православными священниками давно выступает с позицией проведения в Екатеринбурге декоммунизации и возвращения улицам дореволюционных названий. Однако городские чиновники такую идею не поддерживают. «Я убежден, что весь православный народ хочет, чтобы улицам города вернули исторические названия. Мэрия пока нам отказывает, ссылаясь на дороговизну и хлопоность проведения переименований. И своей самостоятельной установкой таблички мы решили показать, что переименования совсем не дорогие, и хлопот тоже никаких не вызывают», — сказал Флавиан (Матвеев). Местная православная активистка Оксана Иванова в разговоре с корреспондентом URA.RU поддержала священнослужителя и заявила, что советская идеология «давно себя изжила и никого не интересует». Из-за этого стоит избавляться от имен советских политических деятелей в городской топонимике. «Многие улицы в Екатеринбурге носят имена очень неоднозначных личностей, большевистских идеологов, идеологов красного террора. А тот же Карл Маркс к нашему городу вообще никакого отношения не имеет, ничего полезного для горожан не сделал, поэтому ни к чему улица в его честь. Он — наше унылое советское прошлое, от которого рано или поздно нам все равно придется уходить. А пока я бы на всех дореволюционных улицах сделала таблички с официальным названием и историческим», — сказала она. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сказали, что чиновники не будут требовать от священников демонтировать декоммунизированную табличку с фасада Крестовоздвиженского монастыря. В пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ не дали оперативный комментарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на фасаде здания церкви на улице Карла Маркса заметили самовольно установленную адресную табличку. Улицу, названную именем немецкого теоретика коммунизма, представители Русской православной церкви переименовали в Крестовоздвиженскую. «В конце XIX века в Екатеринбурге был построен Крестовоздвиженский монастырь, в честь которого впоследствии и назвали улицу. А после революции большевики переименовали ее в Карла Маркса. И сейчас почему-то на фасаде висит адресная табличка с надписью „улица Крестовоздвиженская, бывшая улица Карла Маркса“. Я считаю, что такое самоуправство абсолютно недопустимо», — рассказала агентству URA.RU местная жительница Анна Мирошникова. Игумен монастыря Флавиан (Матвеев) подтвердил, что табличка появилась по его инициативе. Он объяснил, что вместе с другими православными священниками давно выступает с позицией проведения в Екатеринбурге декоммунизации и возвращения улицам дореволюционных названий. Однако городские чиновники такую идею не поддерживают. «Я убежден, что весь православный народ хочет, чтобы улицам города вернули исторические названия. Мэрия пока нам отказывает, ссылаясь на дороговизну и хлопоность проведения переименований. И своей самостоятельной установкой таблички мы решили показать, что переименования совсем не дорогие, и хлопот тоже никаких не вызывают», — сказал Флавиан (Матвеев). Местная православная активистка Оксана Иванова в разговоре с корреспондентом URA.RU поддержала священнослужителя и заявила, что советская идеология «давно себя изжила и никого не интересует». Из-за этого стоит избавляться от имен советских политических деятелей в городской топонимике. «Многие улицы в Екатеринбурге носят имена очень неоднозначных личностей, большевистских идеологов, идеологов красного террора. А тот же Карл Маркс к нашему городу вообще никакого отношения не имеет, ничего полезного для горожан не сделал, поэтому ни к чему улица в его честь. Он — наше унылое советское прошлое, от которого рано или поздно нам все равно придется уходить. А пока я бы на всех дореволюционных улицах сделала таблички с официальным названием и историческим», — сказала она. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сказали, что чиновники не будут требовать от священников демонтировать декоммунизированную табличку с фасада Крестовоздвиженского монастыря. В пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ не дали оперативный комментарий.