Shot: певице Ладе Дэнс сложно говорить после ДТП

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Певица Лада Дэнс восстанавливается от последствий ДТП, пишет Shot Фото:

Певица Лада Дэнс дала свои первые комментарии после тяжелого ДТП, в которое она попала в Подмосковье несколько дней назад. Она заявила, что теперь будет просто Ладой, так как ей будет сложно продолжать свою карьеру под прошлым именем.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — передает слова певицы telegram-канал Shot. Там добавили, что певица не многословна в настоящий момент, так как ей трудно говорить. Однако, врачи сообщили, что самое опасное — перелом позвоночника, удалось исключить. Однако Лада все еще восстанавливается от черепно-мозговой травмы, сотрясения и ушиба бедра.

Ранее Лада Дэнс попала в тяжелую аварию в Подольске 5 августа. В аварии участвовали три автомобиля, передают «Дни.ру». Состояние Лады Дэнс было оценено как тяжелое, и для ее госпитализации использовали вертолет и помощь МЧС, передает VSE42.ru. Вскоре после ДТП певица не выходила на связь и не отвечала на звонки, сообщало «Утро.ру». Ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал, что она находится в тяжелом состоянии после ДТП.

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Певица Лада Дэнс дала свои первые комментарии после тяжелого ДТП, в которое она попала в Подмосковье несколько дней назад. Она заявила, что теперь будет просто Ладой, так как ей будет сложно продолжать свою карьеру под прошлым именем. «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — передает слова певицы telegram-канал Shot. Там добавили, что певица не многословна в настоящий момент, так как ей трудно говорить. Однако, врачи сообщили, что самое опасное — перелом позвоночника, удалось исключить. Однако Лада все еще восстанавливается от черепно-мозговой травмы, сотрясения и ушиба бедра. Ранее Лада Дэнс попала в тяжелую аварию в Подольске 5 августа. В аварии участвовали три автомобиля, передают «Дни.ру». Состояние Лады Дэнс было оценено как тяжелое, и для ее госпитализации использовали вертолет и помощь МЧС, передает VSE42.ru. Вскоре после ДТП певица не выходила на связь и не отвечала на звонки, сообщало «Утро.ру». Ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал, что она находится в тяжелом состоянии после ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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