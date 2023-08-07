Shot: певице Ладе Дэнс сложно говорить после ДТП

07 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Певица Лада Дэнс восстанавливается от последствий ДТП, пишет Shot Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Певица Лада Дэнс дала свои первые комментарии после тяжелого ДТП, в которое она попала в Подмосковье несколько дней назад. Она заявила, что теперь будет просто Ладой, так как ей будет сложно продолжать свою карьеру под прошлым именем. «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — передает слова певицы telegram-канал Shot. Там добавили, что певица не многословна в настоящий момент, так как ей трудно говорить. Однако, врачи сообщили, что самое опасное — перелом позвоночника, удалось исключить. Однако Лада все еще восстанавливается от черепно-мозговой травмы, сотрясения и ушиба бедра. Ранее Лада Дэнс попала в тяжелую аварию в Подольске 5 августа. В аварии участвовали три автомобиля, передают « Дни.ру ». Состояние Лады Дэнс было оценено как тяжелое, и для ее госпитализации использовали вертолет и помощь МЧС, передает VSE42.ru. Вскоре после ДТП певица не выходила на связь и не отвечала на звонки, сообщало «Утро.ру». Ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал, что она находится в тяжелом состоянии после ДТП.

Певица Лада Дэнс дала свои первые комментарии после тяжелого ДТП, в которое она попала в Подмосковье несколько дней назад. Она заявила, что теперь будет просто Ладой, так как ей будет сложно продолжать свою карьеру под прошлым именем. «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — передает слова певицы telegram-канал Shot. Там добавили, что певица не многословна в настоящий момент, так как ей трудно говорить. Однако, врачи сообщили, что самое опасное — перелом позвоночника, удалось исключить. Однако Лада все еще восстанавливается от черепно-мозговой травмы, сотрясения и ушиба бедра. Ранее Лада Дэнс попала в тяжелую аварию в Подольске 5 августа. В аварии участвовали три автомобиля, передают «Дни.ру». Состояние Лады Дэнс было оценено как тяжелое, и для ее госпитализации использовали вертолет и помощь МЧС, передает VSE42.ru. Вскоре после ДТП певица не выходила на связь и не отвечала на звонки, сообщало «Утро.ру». Ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал, что она находится в тяжелом состоянии после ДТП.