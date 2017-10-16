23:06 16 октября 2017 0

Бывшего родственника певицы Лады Дэнс держат в психбольнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший муж Лады Дэнс предприниматель Павел Свирский отправил родного брата Максима в психбольницу. Брат пообещал расстрелять всю семью, если они будут «лезть в его жизнь».

Во время очередного запоя, как сообщает телеграм-канал Mash, Максим Свирский позвонил в полицию и велел соединить его с ФСБ, чтобы сообщить о якобы готовящемся в Москве теракте. Выходка сошла ему с рук, но в семье серьезно заговорили о том, что Максима необходимо показать психиатру.

Реакция брата Павла Свирского была жесткой. Как пишет издание, он «окончательно поехал кукухой» и пригрозил родственникам перестрелять всю семью. Его угрозу восприняли в серьез, так как у мужчины есть два ружья.

Павел Свирский серьезно испугался за свою семью, в том числе и за детей от Лады Дэнс, которые часто гостят в доме предпринимателя.

Сейчас Максим Свирский находится в психдиспансере Ганнушкина.