07 августа 2023

В Перми создали мобильный гид по памятникам и арт-объектам

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Артобъекты. Пермь, пермские ворота, город пермь, арт-объект, табуретка
«Пермские ворота» открывают первую мобильную прогулка Фото:
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300-летие Перми

Пермская художественная галерея разработала мобильное приложение, которое является гидом по монументальному искусству города и края. Сервис поможет найти нужный памятник или арт-объект на карте, а если пользователь уже находится рядом с ним, то расскажет его историю. Всего виртуальный зал содержит более 100 объектов, рассказали в галерее.

«Это виртуальный выставочный зал монументального искусства Перми и Пермского края, в котором в настоящее время собрано более 100 объектов. Проект будет открываться по частям, прогулочными маршрутами, рассчитанными примерно на час. Первая „выставка-прогулка“ — участок улицы Ленина от „Ворот“ Полисского до памятника Попову», — сообщается в соцсетях Пермской художественной галереи.

Приложение Monumental Art можно загрузить бесплатно. Проект приурочен к 300-летию Перми.

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Пермская художественная галерея разработала мобильное приложение, которое является гидом по монументальному искусству города и края. Сервис поможет найти нужный памятник или арт-объект на карте, а если пользователь уже находится рядом с ним, то расскажет его историю. Всего виртуальный зал содержит более 100 объектов, рассказали в галерее. «Это виртуальный выставочный зал монументального искусства Перми и Пермского края, в котором в настоящее время собрано более 100 объектов. Проект будет открываться по частям, прогулочными маршрутами, рассчитанными примерно на час. Первая „выставка-прогулка“ — участок улицы Ленина от „Ворот“ Полисского до памятника Попову», — сообщается в соцсетях Пермской художественной галереи. Приложение Monumental Art можно загрузить бесплатно. Проект приурочен к 300-летию Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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