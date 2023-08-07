В Перми создали мобильный гид по памятникам и арт-объектам

08 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

«Пермские ворота» открывают первую мобильную прогулка Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Пермская художественная галерея разработала мобильное приложение, которое является гидом по монументальному искусству города и края. Сервис поможет найти нужный памятник или арт-объект на карте, а если пользователь уже находится рядом с ним, то расскажет его историю. Всего виртуальный зал содержит более 100 объектов, рассказали в галерее. «Это виртуальный выставочный зал монументального искусства Перми и Пермского края, в котором в настоящее время собрано более 100 объектов. Проект будет открываться по частям, прогулочными маршрутами, рассчитанными примерно на час. Первая „выставка-прогулка“ — участок улицы Ленина от „Ворот“ Полисского до памятника Попову», — сообщается в соцсетях Пермской художественной галереи. Приложение Monumental Art можно загрузить бесплатно. Проект приурочен к 300-летию Перми.

Пермская художественная галерея разработала мобильное приложение, которое является гидом по монументальному искусству города и края. Сервис поможет найти нужный памятник или арт-объект на карте, а если пользователь уже находится рядом с ним, то расскажет его историю. Всего виртуальный зал содержит более 100 объектов, рассказали в галерее. «Это виртуальный выставочный зал монументального искусства Перми и Пермского края, в котором в настоящее время собрано более 100 объектов. Проект будет открываться по частям, прогулочными маршрутами, рассчитанными примерно на час. Первая „выставка-прогулка“ — участок улицы Ленина от „Ворот“ Полисского до памятника Попову», — сообщается в соцсетях Пермской художественной галереи. Приложение Monumental Art можно загрузить бесплатно. Проект приурочен к 300-летию Перми.