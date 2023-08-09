09 августа 2023

Челябинский завод разработал пену для оружия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Технологию пены для ухода за оружием разрабатывали в Челябинске больше года Фото:

Завод Ultman в Челябинске создал пену для ухода за оружием. Продукт продается в России и будет поставляться в страны таможенного союза, рассказал URA.RU директор завода Андрей Тейбус.

«Создали пену для ухода за оружием, которая успешно заменяет ушедшие с рынка немецкие и американские аналоги. Средство доступно для покупки в России и будет поставляться в Беларусь и Казахстан», — сообщил Тейбус.

Технологию разрабатывали больше года. Требовалось, чтобы пенная шапка сохранялась внутри ствола оружия минимум 40 минут. Также средство должно было заполнять ствол целиком, чтобы растворять внутри весь медный нагар. Отдельная трудность заключалась во взаимодействии активного вещества с баллоном, в котором продукт продается. Важно было исключить любые химические реакции с упаковкой.

Преимуществом челябинской пены стала ее цена. Средство продается в полтора — два раза дешевле западных аналогов. Бренд в России и двух соседних странах представляет петербургский дилер. Посредник реализует продукт в сегментах оптовых и розничных продаж. С продуктовой линейкой челябинского завода Ultman знакомы также потребители других стран СНГ. Качество пены уже оценили оружейники Армении.

Ранее компания Ultman из Челябинска отгрузила первую партию оружейных кремов и масел в Армению. Как сообщил URA.RU директор Андрей Тейбус, часть отправленной продукции будет продаваться в инновационной упаковке.

Пена для хода за оружием, разработанная в Челябинске, успешно заменяет ушедшие с рынка немецкие и американские аналоги
Пена для хода за оружием, разработанная в Челябинске, успешно заменяет ушедшие с рынка немецкие и американские аналоги
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Завод Ultman в Челябинске создал пену для ухода за оружием. Продукт продается в России и будет поставляться в страны таможенного союза, рассказал URA.RU директор завода Андрей Тейбус. «Создали пену для ухода за оружием, которая успешно заменяет ушедшие с рынка немецкие и американские аналоги. Средство доступно для покупки в России и будет поставляться в Беларусь и Казахстан», — сообщил Тейбус. Технологию разрабатывали больше года. Требовалось, чтобы пенная шапка сохранялась внутри ствола оружия минимум 40 минут. Также средство должно было заполнять ствол целиком, чтобы растворять внутри весь медный нагар. Отдельная трудность заключалась во взаимодействии активного вещества с баллоном, в котором продукт продается. Важно было исключить любые химические реакции с упаковкой. Преимуществом челябинской пены стала ее цена. Средство продается в полтора — два раза дешевле западных аналогов. Бренд в России и двух соседних странах представляет петербургский дилер. Посредник реализует продукт в сегментах оптовых и розничных продаж. С продуктовой линейкой челябинского завода Ultman знакомы также потребители других стран СНГ. Качество пены уже оценили оружейники Армении. Ранее компания Ultman из Челябинска отгрузила первую партию оружейных кремов и масел в Армению. Как сообщил URA.RU директор Андрей Тейбус, часть отправленной продукции будет продаваться в инновационной упаковке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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