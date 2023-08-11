Боец из Златоуста лишился на фронте ног и пошел служить в военкомат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из Златоуста проделал путь от коляски до полноценного передвижения на протезах Фото:

Мобилизованный из Златоуста (Челябинская область) боец Дмитрий Грицков потерял на фронте обе ноги и теперь готовится к службе в военкомате. Как URA.RU рассказал Грицков, обучение прошел, проведя семь месяцев в госпитале.

«Ноги потерял после обстрела, под который наш „УАЗик“ попал на передовой в ЛНР. Пока семь месяцев лечился в различных госпиталях, получил новую специальность и в октябре выйду на работу в военкомат Златоуста», — пояснил URA.RU Грицков.

В Златоусте собеседник URA.RU работал токарем. После мобилизации и учебы 11 октября 2022 года вместе с сослуживцами прибыл в Кременской район ЛНР. Служить должен был штурмовиком. Но через полтора месяца по дороге к селу Нововодяново на передовой автомобиль застрял на проселочной дороге и попал под минометный обстрел. Второй удар попал по цели. Одну ногу оторвало сразу, вторую ампутировали потом в госпитале Старобельска. Из шестерых пострадал еще один военнослужащий, но незначительно.

За прошедшее время пришлось пройти несколько госпиталей. На родине вернулся из центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Москве. Обучение прошел там. По итогам получил звание прапорщика. Пока организм привыкал к новому положению, пришлось пользоваться разными протезами, ходить учился заново. Теперь при помощи костылей стоит на земле и самостоятельно перемещается.

«Отважный боец, нам такой нужен. И помощь его будет очень кстати. Рабочее место подготовим», — пояснил URA.RU военком Златоуста Андрей Вечернин.

Дома поддерживает семья. Жена и дети, мальчик 12 лет и его 14-летняя сестра, гордятся мужем и отцом. Грицков заметил, что даже зная, чем все обернется, не стал бы ничего менять. Он по-прежнему стремится быть полезным стране.

Служить Дмитрия Грицкова направили в ЛНР
Служить Дмитрия Грицкова направили в ЛНР
Фото:
Увечье не помешало получить бойцу новую специальность и пойти на работу в военкомат
Увечье не помешало получить бойцу новую специальность и пойти на работу в военкомат
Фото:
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Мобилизованный из Златоуста (Челябинская область) боец Дмитрий Грицков потерял на фронте обе ноги и теперь готовится к службе в военкомате. Как URA.RU рассказал Грицков, обучение прошел, проведя семь месяцев в госпитале. «Ноги потерял после обстрела, под который наш „УАЗик“ попал на передовой в ЛНР. Пока семь месяцев лечился в различных госпиталях, получил новую специальность и в октябре выйду на работу в военкомат Златоуста», — пояснил URA.RU Грицков. В Златоусте собеседник URA.RU работал токарем. После мобилизации и учебы 11 октября 2022 года вместе с сослуживцами прибыл в Кременской район ЛНР. Служить должен был штурмовиком. Но через полтора месяца по дороге к селу Нововодяново на передовой автомобиль застрял на проселочной дороге и попал под минометный обстрел. Второй удар попал по цели. Одну ногу оторвало сразу, вторую ампутировали потом в госпитале Старобельска. Из шестерых пострадал еще один военнослужащий, но незначительно. За прошедшее время пришлось пройти несколько госпиталей. На родине вернулся из центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Москве. Обучение прошел там. По итогам получил звание прапорщика. Пока организм привыкал к новому положению, пришлось пользоваться разными протезами, ходить учился заново. Теперь при помощи костылей стоит на земле и самостоятельно перемещается. «Отважный боец, нам такой нужен. И помощь его будет очень кстати. Рабочее место подготовим», — пояснил URA.RU военком Златоуста Андрей Вечернин. Дома поддерживает семья. Жена и дети, мальчик 12 лет и его 14-летняя сестра, гордятся мужем и отцом. Грицков заметил, что даже зная, чем все обернется, не стал бы ничего менять. Он по-прежнему стремится быть полезным стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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