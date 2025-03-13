Определился округ-лидер на праймериз ЕР в Челябинской области

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Прием заявок от кандидатов на праймериз стартовал 5 марта
Прием заявок от кандидатов на праймериз стартовал 5 марта Фото:

На предварительном голосовании «Единой России» на округе № 1 в Южноуральске Челябинской области выдвинулось уже четыре кандидата — больше, чем на любой другой избирательный округ региона. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования.

«На праймериз по одномандатному округу № 1 на выборах в собрание депутатов Южноуральска заявились три сотрудника школы № 5. Это директор школы Александр Диденко, замдиректора по общим вопросам Валерия Родькина и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Сафронова», — сообщается на сайте.

Все трое являются членами «Единой России», а Диденко — действующим депутатом. При этом Диденко является депутатом по другому избирательному округу — № 6.

Еще одним кандидатом, выдвинувшимся на предварительное голосование по этому округу, является 24-летний Дмитрий Бабкин. По образованию Бабкин сварщик, а трудится разнорабочим. Округ № 1 в Южноуральске на данный момент является лидером по числу кандидатов, выдвинувшихся на праймериз ЕР.

Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Первые кандидатуры на предварительных выборах в Челябинской области появились 11 марта. Среди кандидатов есть и представители других регионов. Это участник СВО, офицер-артиллерист Сергей Омельченко из Екатеринбурга. Он выдвинулся в заксобрание региона по партийному списку ЕР.

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На предварительном голосовании «Единой России» на округе № 1 в Южноуральске Челябинской области выдвинулось уже четыре кандидата — больше, чем на любой другой избирательный округ региона. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования. «На праймериз по одномандатному округу № 1 на выборах в собрание депутатов Южноуральска заявились три сотрудника школы № 5. Это директор школы Александр Диденко, замдиректора по общим вопросам Валерия Родькина и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Сафронова», — сообщается на сайте. Все трое являются членами «Единой России», а Диденко — действующим депутатом. При этом Диденко является депутатом по другому избирательному округу — № 6. Еще одним кандидатом, выдвинувшимся на предварительное голосование по этому округу, является 24-летний Дмитрий Бабкин. По образованию Бабкин сварщик, а трудится разнорабочим. Округ № 1 в Южноуральске на данный момент является лидером по числу кандидатов, выдвинувшихся на праймериз ЕР. Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Первые кандидатуры на предварительных выборах в Челябинской области появились 11 марта. Среди кандидатов есть и представители других регионов. Это участник СВО, офицер-артиллерист Сергей Омельченко из Екатеринбурга. Он выдвинулся в заксобрание региона по партийному списку ЕР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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