В Челябинске торжественно закроют каток в парке Гагарина

В Челябинске 16 марта закрывается каток в парке имени Юрия Гагарина. Гостей мероприятия ждет незабываемая музыкальная программа, сообщила пресс-служба парка.
«Мы рады пригласить вас на закрытие катка в парке Гагарина, которое состоится уже в это воскресенье, 16 марта! Вас ждет незабываемая музыкальная программа», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.
Для гостей праздника выступит группа «Модуляция», Владислав Гросс, DJ Денис Гросс и Тимон, который является ведущим утреннего шоу на радио. На заключительных сеансах в 18:00 и 20:00 среди катающихся разыграют эксклюзивный мерч парка и билеты в кинотеатры города.
Новый современный каток в парке Гагарина в Челябинске был открыт 30 декабря 2024 года. В торжественном мероприятии участие принял губернатор Алексей Текслер.
Каток стал одной из популярных локаций в новогодние праздники среди челябинцев и гостей города. Лед был залит на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. На ледовой площадке одновременно могут находиться до 250 человек.
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