В Челябинске торжественно закроют каток в парке Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В воскресенье сезон на катке будет закрыт
В воскресенье сезон на катке будет закрыт Фото:

В Челябинске 16 марта закрывается каток в парке имени Юрия Гагарина. Гостей мероприятия ждет незабываемая музыкальная программа, сообщила пресс-служба парка.

«Мы рады пригласить вас на закрытие катка в парке Гагарина, которое состоится уже в это воскресенье, 16 марта! Вас ждет незабываемая музыкальная программа», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.

Для гостей праздника выступит группа «Модуляция», Владислав Гросс, DJ Денис Гросс и Тимон, который является ведущим утреннего шоу на радио. На заключительных сеансах в 18:00 и 20:00 среди катающихся разыграют эксклюзивный мерч парка и билеты в кинотеатры города.

Новый современный каток в парке Гагарина в Челябинске был открыт 30 декабря 2024 года. В торжественном мероприятии участие принял губернатор Алексей Текслер.

Каток стал одной из популярных локаций в новогодние праздники среди челябинцев и гостей города. Лед был залит на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. На ледовой площадке одновременно могут находиться до 250 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 16 марта закрывается каток в парке имени Юрия Гагарина. Гостей мероприятия ждет незабываемая музыкальная программа, сообщила пресс-служба парка. «Мы рады пригласить вас на закрытие катка в парке Гагарина, которое состоится уже в это воскресенье, 16 марта! Вас ждет незабываемая музыкальная программа», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. Для гостей праздника выступит группа «Модуляция», Владислав Гросс, DJ Денис Гросс и Тимон, который является ведущим утреннего шоу на радио. На заключительных сеансах в 18:00 и 20:00 среди катающихся разыграют эксклюзивный мерч парка и билеты в кинотеатры города. Новый современный каток в парке Гагарина в Челябинске был открыт 30 декабря 2024 года. В торжественном мероприятии участие принял губернатор Алексей Текслер. Каток стал одной из популярных локаций в новогодние праздники среди челябинцев и гостей города. Лед был залит на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. На ледовой площадке одновременно могут находиться до 250 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...