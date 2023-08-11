Тюменские салоны красоты и парикмахерские вынуждены поднять цены

Тюменские салоны красоты поднимут цены из-за дефицита иностранной косметики

В тюменских салонах красоты начался дефицит иностранной косметики Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские салоны красоты вынуждены поднять цены на некоторые услуги из-за дефицита иностранной косметики, который возник на фоне международных санкций против России. Об этом URA.RU рассказал один из бизнесменов.

«Закупать материалы иностранных компаний, с которыми мы работали до введения санкций, стало очень сложно. Для доставки премиальной косметики из-за рубежа, приходится постоянно что-то придумывать. Искать посредников, которые могли бы помочь в этом плане. А это — дополнительные расходы. Поэтому многие парикмахерские вынуждены будут поднять цены уже в ближайшее время. В том числе, мы», — сообщил предприниматель в беседе с URA.RU.

Другой бизнесмен, который владеет в Тюмени салоном красоты премиум-класса, подтвердил, что парикмахерские столкнулись с дефицитом иностранной косметики. «До санкций мы работали с материалами одного из итальянских брендов премиум-класса. После того как он ушел из России, мы решили закупать косметику для волос классом ниже. О чем предупредили своих клиентов. К этой косметике мы стали добавлять различные ингредиенты, чтобы поднять ее класс. И результат превзошел все наши ожидания: получилось очень хорошо. Даже лучше, чем было раньше. При этом, цены для наших клиентов удалось сохранить на прежнем уровне», — сообщил собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что многие зарубежные компании присоединились к санкциям, введенным США и странами ЕС против России в ответ на проведение специальной военной операции. Компании перестали поставлять свою продукцию в РФ и начали закрывать свои заводы, находящиеся на территории Российской Федерации.