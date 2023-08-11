Из Челябинской области выдворили 860 иностранцев. Видео

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
В регионе силовики провели массовые рейды Фото:

В Челябинской области по итогам массовых рейдов силовиков было выдворено из страны 860 иностранцев, въезд закрыт двум тысячам мигрантам. Об этом URA.RU сообщили 11 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По инициативе начальника ГУ МВД по области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова стартовало оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“, при содействии сотрудников ФСБ. Выдворено из страны 860 иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию двум тысячам мигрантам», — уточнили в пресс-службе.

С начала года зафиксировано восемь тысяч административных правонарушений. Также возбуждено 644 уголовных дела за совершение преступлений в сфере миграции.

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В Челябинской области по итогам массовых рейдов силовиков было выдворено из страны 860 иностранцев, въезд закрыт двум тысячам мигрантам. Об этом URA.RU сообщили 11 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По инициативе начальника ГУ МВД по области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова стартовало оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“, при содействии сотрудников ФСБ. Выдворено из страны 860 иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию двум тысячам мигрантам», — уточнили в пресс-службе. С начала года зафиксировано восемь тысяч административных правонарушений. Также возбуждено 644 уголовных дела за совершение преступлений в сфере миграции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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