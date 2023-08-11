В регионе силовики провели массовые рейды Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинской области по итогам массовых рейдов силовиков было выдворено из страны 860 иностранцев, въезд закрыт двум тысячам мигрантам. Об этом URA.RU сообщили 11 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По инициативе начальника ГУ МВД по области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова стартовало оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“, при содействии сотрудников ФСБ. Выдворено из страны 860 иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию двум тысячам мигрантам», — уточнили в пресс-службе.

С начала года зафиксировано восемь тысяч административных правонарушений. Также возбуждено 644 уголовных дела за совершение преступлений в сфере миграции.