В ХМАО обрушились цены на дачные участки

В Ханты-Мансийском автономном округе обрушилась стоимость дачных участков. В Нижневартовске цены на землю упали почти на 40%.
«В конце июля средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске составляла почти 540 тысяч рублей. Сейчас цена упала до 391 тысячи», — следует из данных сервиса Restate. Минимальная стоимость участков при этом составляет 340 тысяч рублей.
Земельные участки в Нижневартовске начали стремительно дешеветь в июле. Тогда за месяц земля подешевела почти на 25%.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке на фоне льготной ипотеки в сегменте ИЖС.
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