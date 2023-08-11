В ХМАО обрушились цены на дачные участки

В Нижневартовске цены на дачные участки упали на 40%
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Интервью с ИП Райдер 45 Заевым Николаем. Курган , деревня, дача, загородный дом, поселок, кетово, река, природа, райдер 45
Цены на землю упали почти на 40%. Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе обрушилась стоимость дачных участков. В Нижневартовске цены на землю упали почти на 40%.

«В конце июля средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске составляла почти 540 тысяч рублей. Сейчас цена упала до 391 тысячи», — следует из данных сервиса Restate. Минимальная стоимость участков при этом составляет 340 тысяч рублей.

Земельные участки в Нижневартовске начали стремительно дешеветь в июле. Тогда за месяц земля подешевела почти на 25%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке на фоне льготной ипотеки в сегменте ИЖС.

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В Ханты-Мансийском автономном округе обрушилась стоимость дачных участков. В Нижневартовске цены на землю упали почти на 40%. «В конце июля средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске составляла почти 540 тысяч рублей. Сейчас цена упала до 391 тысячи», — следует из данных сервиса Restate. Минимальная стоимость участков при этом составляет 340 тысяч рублей. Земельные участки в Нижневартовске начали стремительно дешеветь в июле. Тогда за месяц земля подешевела почти на 25%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке на фоне льготной ипотеки в сегменте ИЖС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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