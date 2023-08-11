В ХМАО обрушились цены на дачные участки

В Нижневартовске цены на дачные участки упали на 40%

11 августа 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Цены на землю упали почти на 40%. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе обрушилась стоимость дачных участков. В Нижневартовске цены на землю упали почти на 40%. «В конце июля средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске составляла почти 540 тысяч рублей. Сейчас цена упала до 391 тысячи», — следует из данных сервиса Restate. Минимальная стоимость участков при этом составляет 340 тысяч рублей. Земельные участки в Нижневартовске начали стремительно дешеветь в июле. Тогда за месяц земля подешевела почти на 25%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке на фоне льготной ипотеки в сегменте ИЖС.

В Ханты-Мансийском автономном округе обрушилась стоимость дачных участков. В Нижневартовске цены на землю упали почти на 40%. «В конце июля средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске составляла почти 540 тысяч рублей. Сейчас цена упала до 391 тысячи», — следует из данных сервиса Restate. Минимальная стоимость участков при этом составляет 340 тысяч рублей. Земельные участки в Нижневартовске начали стремительно дешеветь в июле. Тогда за месяц земля подешевела почти на 25%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке на фоне льготной ипотеки в сегменте ИЖС.