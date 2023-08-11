Фонд капремонта требует миллионы рублей с мэрии пермского города

12 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Мэрия Кизела задолжала краевому фонду капремонта девять млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Краевой фонд капремонта требует с мэрии Кизела (Пермский край) девять миллионов рублей. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае взыскивает 9 миллионов 45 тысяч рублей с администрации города Кизел. Предварительное судебное заседание прошло 10 августа в Перми», — указано в судебном документе. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кизела, чтобы уточнить причины иска краевого фонда капремонта. Ответ ожидается. Ранее жители Перми отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за отсутствие капитального ремонта в своем доме. Истцы являются собственниками двухкомнатной квартиры в одном из домов в центре города.

Краевой фонд капремонта требует с мэрии Кизела (Пермский край) девять миллионов рублей. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае взыскивает 9 миллионов 45 тысяч рублей с администрации города Кизел. Предварительное судебное заседание прошло 10 августа в Перми», — указано в судебном документе. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кизела, чтобы уточнить причины иска краевого фонда капремонта. Ответ ожидается. Ранее жители Перми отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за отсутствие капитального ремонта в своем доме. Истцы являются собственниками двухкомнатной квартиры в одном из домов в центре города.