Фонд капремонта требует миллионы рублей с мэрии пермского города

Краевой фонд капремонта требует с мэрии Кизела (Пермский край) девять миллионов рублей. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае взыскивает 9 миллионов 45 тысяч рублей с администрации города Кизел. Предварительное судебное заседание прошло 10 августа в Перми», — указано в судебном документе.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кизела, чтобы уточнить причины иска краевого фонда капремонта. Ответ ожидается.
Ранее жители Перми отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за отсутствие капитального ремонта в своем доме. Истцы являются собственниками двухкомнатной квартиры в одном из домов в центре города.
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