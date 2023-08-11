11 августа 2023

Фонд капремонта требует миллионы рублей с мэрии пермского города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
Мэрия Кизела задолжала краевому фонду капремонта девять млн рублей Фото:

Краевой фонд капремонта требует с мэрии Кизела (Пермский край) девять миллионов рублей. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае взыскивает 9 миллионов 45 тысяч рублей с администрации города Кизел. Предварительное судебное заседание прошло 10 августа в Перми», — указано в судебном документе.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кизела, чтобы уточнить причины иска краевого фонда капремонта. Ответ ожидается.

Ранее жители Перми отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за отсутствие капитального ремонта в своем доме. Истцы являются собственниками двухкомнатной квартиры в одном из домов в центре города.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Краевой фонд капремонта требует с мэрии Кизела (Пермский край) девять миллионов рублей. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае взыскивает 9 миллионов 45 тысяч рублей с администрации города Кизел. Предварительное судебное заседание прошло 10 августа в Перми», — указано в судебном документе. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кизела, чтобы уточнить причины иска краевого фонда капремонта. Ответ ожидается. Ранее жители Перми отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за отсутствие капитального ремонта в своем доме. Истцы являются собственниками двухкомнатной квартиры в одном из домов в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...