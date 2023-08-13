В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера Бобиева изберут меру пресечения без ее участия

Опекуну погибшего шестилетнего Далера Бобиева изберут меру пресечения без ее участия. Ближайшее заседание пройдет 26 августа в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Опекун Вероника Наумова во время заседания будет находиться на психолого-психиатрической экспертизе в стационаре. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник, знакомый с делом.
«Вероника Наумова не будет присутствовать на суде, где ей изберут меру пресечения. Она будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу, которая была назначена ей судом ранее. Наумову будет представлять адвокат», — отмечает собеседник агентства.
В Екатеринбурге в конце июня произошла громкая история, связанная с поиском приемного ребенка — шестилетнего Далера Бобиева. Ребенок воспитывался в семье Наумовых. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика. Сотни человек искали Далера. Утром 29 июня тело Далера нашли в гараже, который принадлежит семье опекуна. Веронику Наумова пометили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.
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