13 августа 2023

В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера Бобиева изберут меру пресечения без ее участия

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова не будет присутствовать в суде 26 августа Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекуну погибшего шестилетнего Далера Бобиева изберут меру пресечения без ее участия. Ближайшее заседание пройдет 26 августа в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Опекун Вероника Наумова во время заседания будет находиться на психолого-психиатрической экспертизе в стационаре. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник, знакомый с делом.

«Вероника Наумова не будет присутствовать на суде, где ей изберут меру пресечения. Она будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу, которая была назначена ей судом ранее. Наумову будет представлять адвокат», — отмечает собеседник агентства.

В Екатеринбурге в конце июня произошла громкая история, связанная с поиском приемного ребенка — шестилетнего Далера Бобиева. Ребенок воспитывался в семье Наумовых. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика. Сотни человек искали Далера. Утром 29 июня тело Далера нашли в гараже, который принадлежит семье опекуна. Веронику Наумова пометили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

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Опекуну погибшего шестилетнего Далера Бобиева изберут меру пресечения без ее участия. Ближайшее заседание пройдет 26 августа в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Опекун Вероника Наумова во время заседания будет находиться на психолого-психиатрической экспертизе в стационаре. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник, знакомый с делом. «Вероника Наумова не будет присутствовать на суде, где ей изберут меру пресечения. Она будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу, которая была назначена ей судом ранее. Наумову будет представлять адвокат», — отмечает собеседник агентства. В Екатеринбурге в конце июня произошла громкая история, связанная с поиском приемного ребенка — шестилетнего Далера Бобиева. Ребенок воспитывался в семье Наумовых. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика. Сотни человек искали Далера. Утром 29 июня тело Далера нашли в гараже, который принадлежит семье опекуна. Веронику Наумова пометили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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