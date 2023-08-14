В Челябинске остановили работу опасной газовой автозаправки

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Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, лукойл, горючее
На автозаправке был установлен незарегистрированный наземный резервуар под давлением Фото:

По итогам прокурорской проверки Центральный райсуд Челябинска приостановил деятельность газозаправочной станции в поселке Шершни сроком на 90 суток. На автозаправке был установлен незарегистрированный наземный резервуар, работающий под давлением, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Установлено, что юридическим лицом в поселке Шершни на улице Северная организована деятельность автомобильной газозаправочной станции „GET PETROL“, где установлен надземный резервуар, работающий под давлением. При этом у организации отсутствует регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре», — сообщили в пресс-службе.

В отношении владельца автозаправочной станции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Деятельность самой организации будет приостановлена на 90 суток. Пока постановление в законную силу не вступило.

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По итогам прокурорской проверки Центральный райсуд Челябинска приостановил деятельность газозаправочной станции в поселке Шершни сроком на 90 суток. На автозаправке был установлен незарегистрированный наземный резервуар, работающий под давлением, сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Установлено, что юридическим лицом в поселке Шершни на улице Северная организована деятельность автомобильной газозаправочной станции „GET PETROL“, где установлен надземный резервуар, работающий под давлением. При этом у организации отсутствует регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре», — сообщили в пресс-службе. В отношении владельца автозаправочной станции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Деятельность самой организации будет приостановлена на 90 суток. Пока постановление в законную силу не вступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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