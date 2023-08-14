В Челябинске остановили работу опасной газовой автозаправки

На автозаправке был установлен незарегистрированный наземный резервуар под давлением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам прокурорской проверки Центральный райсуд Челябинска приостановил деятельность газозаправочной станции в поселке Шершни сроком на 90 суток. На автозаправке был установлен незарегистрированный наземный резервуар, работающий под давлением, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Установлено, что юридическим лицом в поселке Шершни на улице Северная организована деятельность автомобильной газозаправочной станции „GET PETROL“, где установлен надземный резервуар, работающий под давлением. При этом у организации отсутствует регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре», — сообщили в пресс-службе.

В отношении владельца автозаправочной станции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Деятельность самой организации будет приостановлена на 90 суток. Пока постановление в законную силу не вступило.