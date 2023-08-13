В Пермском крае второй год подряд растет число жителей с психическими расстройствами

В Пермском крае свыше 80 тысяч жителей страдают психическими расстройствами

Пермяки стали чаще обращаться к врачам по поводу своего психического состояния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае второй год подряд растет количество жителей, страдающих психическими расстройствами. В 2022 году таковых насчитали 84,4 тысячи человек. Информация отражена в докладе о состоянии здоровья населения Прикамья, который размещен на сайте краевого законодательного собрания.

«В 2022 году в Пермском крае 84,4 тысячи пациентов с психическими расстройствами. В 2021 году — 79,6 тысяч, в 2020 году — 49,7 тысяч», — пишет Properm. Уточняется, что пермяки стали чаще чаще обращаться в больницы по поводу психических расстройств на фоне отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

URA.RU рассказывало, что врачи фиксировали в регионе рост шизофрении и слабоумия у детей. Пермский врач-психотерапевт Александр Вайнер для сохранения психики советует ограничивать себя в потреблении информации.