13 августа 2023
12 августа 2023

В Пермском крае второй год подряд растет число жителей с психическими расстройствами

В Пермском крае свыше 80 тысяч жителей страдают психическими расстройствами
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, энцефалограф, душевнобольной
Пермяки стали чаще обращаться к врачам по поводу своего психического состояния Фото:

В Пермском крае второй год подряд растет количество жителей, страдающих психическими расстройствами. В 2022 году таковых насчитали 84,4 тысячи человек. Информация отражена в докладе о состоянии здоровья населения Прикамья, который размещен на сайте краевого законодательного собрания.

«В 2022 году в Пермском крае 84,4 тысячи пациентов с психическими расстройствами. В 2021 году — 79,6 тысяч, в 2020 году — 49,7 тысяч», — пишет Properm. Уточняется, что пермяки стали чаще чаще обращаться в больницы по поводу психических расстройств на фоне отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

URA.RU рассказывало, что врачи фиксировали в регионе рост шизофрении и слабоумия у детей. Пермский врач-психотерапевт Александр Вайнер для сохранения психики советует ограничивать себя в потреблении информации.

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В Пермском крае второй год подряд растет количество жителей, страдающих психическими расстройствами. В 2022 году таковых насчитали 84,4 тысячи человек. Информация отражена в докладе о состоянии здоровья населения Прикамья, который размещен на сайте краевого законодательного собрания. «В 2022 году в Пермском крае 84,4 тысячи пациентов с психическими расстройствами. В 2021 году — 79,6 тысяч, в 2020 году — 49,7 тысяч», — пишет Properm. Уточняется, что пермяки стали чаще чаще обращаться в больницы по поводу психических расстройств на фоне отмены ограничений, связанных с коронавирусом. URA.RU рассказывало, что врачи фиксировали в регионе рост шизофрении и слабоумия у детей. Пермский врач-психотерапевт Александр Вайнер для сохранения психики советует ограничивать себя в потреблении информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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