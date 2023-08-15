Боец из Житомира рассказал, почему отказался переходить в ВСУ

Украинец отказался воевать на стороне ВСУ, потому что не поддерживает Зеленского

15 августа 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Петр отказался вступать в ВСУ из-за несогласия с политикой украинского президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Житомира (город на северо-западе Украины) отказался вступать в ВСУ из-за несогласия с политикой, проводимой президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом журналисту URA.RU рассказал украинец Петр во время встречи в Екатеринбурге, где военный проходит реабилитацию в одной из клиник города. По его словам, после начала СВО он принял для себя одно важное решение — участвовать в спецоперации только на стороне России. «Я родился в Житомире. Последние годы обстановка в стране накалялась. Обстрелы Донбасса, агрессивная политика по отношению к русскоговорящим — это еще не считая крайне низкие социальные выплаты и рост цен. Когда президент РФ объявил спецоперацию, то где-то через пару дней украинские военные начали выдавать повестки ребятам. Я понимал, что мне тоже придет повестка или же силой заберут. Учитывая, что я абсолютно не согласен с политикой Зеленского, то выбор был очевиден. Я собрал всю семью и в экстренном порядке уехал в Макеевку, а уже там вступил в ряды российской армии», — поделился Петр с корреспондентом URA.RU. По словам бойца, многие друзья с пониманием отнеслись к его выбору. «Несмотря на то, что для администрации президента я считаюсь предателем, но друзья отнеслись ко мне с пониманием. Они знали мое отношение к тому, что делает администрация президента. Предателем друзья меня не считают, это точно. И вообще, по мне, так предатели — это те, кто довел Украину до такого состояния», — отмечает Петр. «Я до сих пор не понимаю, зачем нам этот ЕС. Все, что нам предлагали за последние лет 15, так это быть дешевой рабочей силой в европейских странах. Внушили нашей молодежи идею о национальной независимости, будто кто на нее претендовал после распада СССР. Я хочу, чтобы каждый украинец вспомнил нашу настоящую историю, а не то, чему учат сейчас. Придет время, и все встанет на свои места. Я уверен, что придет время, и три сестрички — Россия, Украина и Белоруссия — снова будут вместе», — резюмировал солдат. Ранее URA.RU писало о том, что граждане Польши участвуют в военных действиях на стороне ВСУ в надежде присвоить себе западные земли Украины. По словам бойца из Макеевки, среди пленных украинцев было много тех, кто, услышав истинные причины участия поляков в СВО, разочаровывались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Житомира (город на северо-западе Украины) отказался вступать в ВСУ из-за несогласия с политикой, проводимой президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом журналисту URA.RU рассказал украинец Петр во время встречи в Екатеринбурге, где военный проходит реабилитацию в одной из клиник города. По его словам, после начала СВО он принял для себя одно важное решение — участвовать в спецоперации только на стороне России. «Я родился в Житомире. Последние годы обстановка в стране накалялась. Обстрелы Донбасса, агрессивная политика по отношению к русскоговорящим — это еще не считая крайне низкие социальные выплаты и рост цен. Когда президент РФ объявил спецоперацию, то где-то через пару дней украинские военные начали выдавать повестки ребятам. Я понимал, что мне тоже придет повестка или же силой заберут. Учитывая, что я абсолютно не согласен с политикой Зеленского, то выбор был очевиден. Я собрал всю семью и в экстренном порядке уехал в Макеевку, а уже там вступил в ряды российской армии», — поделился Петр с корреспондентом URA.RU. По словам бойца, многие друзья с пониманием отнеслись к его выбору. «Несмотря на то, что для администрации президента я считаюсь предателем, но друзья отнеслись ко мне с пониманием. Они знали мое отношение к тому, что делает администрация президента. Предателем друзья меня не считают, это точно. И вообще, по мне, так предатели — это те, кто довел Украину до такого состояния», — отмечает Петр. «Я до сих пор не понимаю, зачем нам этот ЕС. Все, что нам предлагали за последние лет 15, так это быть дешевой рабочей силой в европейских странах. Внушили нашей молодежи идею о национальной независимости, будто кто на нее претендовал после распада СССР. Я хочу, чтобы каждый украинец вспомнил нашу настоящую историю, а не то, чему учат сейчас. Придет время, и все встанет на свои места. Я уверен, что придет время, и три сестрички — Россия, Украина и Белоруссия — снова будут вместе», — резюмировал солдат. Ранее URA.RU писало о том, что граждане Польши участвуют в военных действиях на стороне ВСУ в надежде присвоить себе западные земли Украины. По словам бойца из Макеевки, среди пленных украинцев было много тех, кто, услышав истинные причины участия поляков в СВО, разочаровывались.