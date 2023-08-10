Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, почему в рядах ВСУ так много польских наемников

Граждане Польши участвуют в военных действиях на стороне ВСУ в надежде присвоить себе западные земли Украины. По крайней мере, польские военные искренне верят в то, что Украина выйдет победителем из противостояния с Россией, после чего подарит Польше часть своих западных земель. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Макеевки Анатолий, который проходил реабилитацию в одной из клиник Екатеринбурга после получения ранения.
«За время моего пребывания в зоне СВО мне доводилось общаться с пленными, среди которых были поляки, но с украинскими паспортами. И на вопрос о том, зачем они вступили в ряды ВСУ, первое время они как один говорили о том, что с украинцами они братья. Но это все оказалось брехней. Спустя время эти же поляки уже спорили с пленными украинцами о том, кому принадлежит тот же Львов. И уже в споре много раз слышал, как поляки говорили о том, что пришли свои законные земли освобождать и возвращать», — с улыбкой рассказывает Анатолий.
По словам бойца из Макеевки, среди пленных украинцев было много тех, кто, услышав истинные причины участия поляков в СВО, разочаровывались. «Знаете для многих бойцов ВСУ было неприятно слышать то, что поляки, которых они стали считать братьями, на самом деле имеют корыстные цели. Украинские военные были разочарованы и злы одновременно. Больше всего украинские солдаты переживают за то, что президент Зеленский может подарить украинские земли Польше в обмен на военную поддержку. Такой расклад их не устаивает. Одно радует, что многие пленные реально осознают, что спецоперация стала вынужденным решением из-за действий киевского режима», — поделился русский солдат.
Ранее URA.RU писало о том, что военные украинской армии начали массово сдаваться в плен из-за огромных потерь, которые несут их бригады. По словам бойца СВО из Екатеринбурга, бойцы ВСУ не получают квалифицированную медицинскую помощь при ранениях.
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