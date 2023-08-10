Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, почему в рядах ВСУ так много польских наемников

Участник СВО заявил, что польские наемники планируют захватить Западную Украину

10 августа 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Наемники из Польши вступают в ряды ВСУ, чтобы получить часть украинских земель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Польши участвуют в военных действиях на стороне ВСУ в надежде присвоить себе западные земли Украины. По крайней мере, польские военные искренне верят в то, что Украина выйдет победителем из противостояния с Россией, после чего подарит Польше часть своих западных земель. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Макеевки Анатолий, который проходил реабилитацию в одной из клиник Екатеринбурга после получения ранения. «За время моего пребывания в зоне СВО мне доводилось общаться с пленными, среди которых были поляки, но с украинскими паспортами. И на вопрос о том, зачем они вступили в ряды ВСУ, первое время они как один говорили о том, что с украинцами они братья. Но это все оказалось брехней. Спустя время эти же поляки уже спорили с пленными украинцами о том, кому принадлежит тот же Львов. И уже в споре много раз слышал, как поляки говорили о том, что пришли свои законные земли освобождать и возвращать», — с улыбкой рассказывает Анатолий. По словам бойца из Макеевки, среди пленных украинцев было много тех, кто, услышав истинные причины участия поляков в СВО, разочаровывались. «Знаете для многих бойцов ВСУ было неприятно слышать то, что поляки, которых они стали считать братьями, на самом деле имеют корыстные цели. Украинские военные были разочарованы и злы одновременно. Больше всего украинские солдаты переживают за то, что президент Зеленский может подарить украинские земли Польше в обмен на военную поддержку. Такой расклад их не устаивает. Одно радует, что многие пленные реально осознают, что спецоперация стала вынужденным решением из-за действий киевского режима», — поделился русский солдат. Ранее URA.RU писало о том, что военные украинской армии начали массово сдаваться в плен из-за огромных потерь, которые несут их бригады. По словам бойца СВО из Екатеринбурга, бойцы ВСУ не получают квалифицированную медицинскую помощь при ранениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане Польши участвуют в военных действиях на стороне ВСУ в надежде присвоить себе западные земли Украины. По крайней мере, польские военные искренне верят в то, что Украина выйдет победителем из противостояния с Россией, после чего подарит Польше часть своих западных земель. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Макеевки Анатолий, который проходил реабилитацию в одной из клиник Екатеринбурга после получения ранения. «За время моего пребывания в зоне СВО мне доводилось общаться с пленными, среди которых были поляки, но с украинскими паспортами. И на вопрос о том, зачем они вступили в ряды ВСУ, первое время они как один говорили о том, что с украинцами они братья. Но это все оказалось брехней. Спустя время эти же поляки уже спорили с пленными украинцами о том, кому принадлежит тот же Львов. И уже в споре много раз слышал, как поляки говорили о том, что пришли свои законные земли освобождать и возвращать», — с улыбкой рассказывает Анатолий. По словам бойца из Макеевки, среди пленных украинцев было много тех, кто, услышав истинные причины участия поляков в СВО, разочаровывались. «Знаете для многих бойцов ВСУ было неприятно слышать то, что поляки, которых они стали считать братьями, на самом деле имеют корыстные цели. Украинские военные были разочарованы и злы одновременно. Больше всего украинские солдаты переживают за то, что президент Зеленский может подарить украинские земли Польше в обмен на военную поддержку. Такой расклад их не устаивает. Одно радует, что многие пленные реально осознают, что спецоперация стала вынужденным решением из-за действий киевского режима», — поделился русский солдат. Ранее URA.RU писало о том, что военные украинской армии начали массово сдаваться в плен из-за огромных потерь, которые несут их бригады. По словам бойца СВО из Екатеринбурга, бойцы ВСУ не получают квалифицированную медицинскую помощь при ранениях.