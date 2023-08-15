В Екатеринбург завезли тысячи доз американской спермы

16 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

В Кольцово сел с самолет с двумя тысячи доз спермы из США и Канады Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбург на самолете привезли больше двух тысяч доз бычьей спермы из Северной Америки. Биоматериал находится в замороженном виде. «В аэропорт Екатеринбурга поступило более двух тысяч доз спермы племенных быков-производителей из США и Канады. Груз поступил в специальных сосудах-термосах», — сказали в пресс-службе Россельхознадзора. Сперма отправится на фермы Свердловской области и соседних с ней регионов. Отмечается, что биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям.

В Екатеринбург на самолете привезли больше двух тысяч доз бычьей спермы из Северной Америки. Биоматериал находится в замороженном виде. «В аэропорт Екатеринбурга поступило более двух тысяч доз спермы племенных быков-производителей из США и Канады. Груз поступил в специальных сосудах-термосах», — сказали в пресс-службе Россельхознадзора. Сперма отправится на фермы Свердловской области и соседних с ней регионов. Отмечается, что биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям.