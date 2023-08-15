15 августа 2023

В Екатеринбург завезли тысячи доз американской спермы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
В Кольцово сел с самолет с двумя тысячи доз спермы из США и Канады Фото:

В Екатеринбург на самолете привезли больше двух тысяч доз бычьей спермы из Северной Америки. Биоматериал находится в замороженном виде.

«В аэропорт Екатеринбурга поступило более двух тысяч доз спермы племенных быков-производителей из США и Канады. Груз поступил в специальных сосудах-термосах», — сказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Сперма отправится на фермы Свердловской области и соседних с ней регионов. Отмечается, что биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург на самолете привезли больше двух тысяч доз бычьей спермы из Северной Америки. Биоматериал находится в замороженном виде. «В аэропорт Екатеринбурга поступило более двух тысяч доз спермы племенных быков-производителей из США и Канады. Груз поступил в специальных сосудах-термосах», — сказали в пресс-службе Россельхознадзора. Сперма отправится на фермы Свердловской области и соседних с ней регионов. Отмечается, что биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...