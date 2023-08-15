В Екатеринбург завезли тысячи доз американской спермы

В Кольцово сел с самолет с двумя тысячи доз спермы из США и Канады
В Екатеринбург на самолете привезли больше двух тысяч доз бычьей спермы из Северной Америки. Биоматериал находится в замороженном виде.
«В аэропорт Екатеринбурга поступило более двух тысяч доз спермы племенных быков-производителей из США и Канады. Груз поступил в специальных сосудах-термосах», — сказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Сперма отправится на фермы Свердловской области и соседних с ней регионов. Отмечается, что биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям.
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