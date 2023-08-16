Школьница на автомобиле пропала в Магнитогорске. Фото

16 августа 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Девушку разыскивают с 13 августа Фото: Московец Илья © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя школьница. По информации волонтеров, она может передвигаться на автомобиле. Об этом сообщается в паблике магнитогорского поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсетях. «Сычная Полина, 14 лет. Ушла 13 августа с адреса: улица Индустриальная, 30. Возможно передвигается на автомобиле ВАЗ 2109 белого цвета», — говорится в ориентировке. На вид девушке 15-16 лет, рост 165-170 сантиметров, темные волосы ниже плеч. Всех, кому что-либо известно об ее местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам. Паблик «Альфа-Спас» Магнитогорск, https://vk.com/wall-201940296_4714

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя школьница. По информации волонтеров, она может передвигаться на автомобиле. Об этом сообщается в паблике магнитогорского поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсетях. «Сычная Полина, 14 лет. Ушла 13 августа с адреса: улица Индустриальная, 30. Возможно передвигается на автомобиле ВАЗ 2109 белого цвета», — говорится в ориентировке. На вид девушке 15-16 лет, рост 165-170 сантиметров, темные волосы ниже плеч. Всех, кому что-либо известно об ее местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам.