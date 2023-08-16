Школьница на автомобиле пропала в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, значок, мвд, полиция, полицейский, заросли кустов
Девушку разыскивают с 13 августа Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя школьница. По информации волонтеров, она может передвигаться на автомобиле. Об этом сообщается в паблике магнитогорского поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсетях.

«Сычная Полина, 14 лет. Ушла 13 августа с адреса: улица Индустриальная, 30. Возможно передвигается на автомобиле ВАЗ 2109 белого цвета», — говорится в ориентировке.

На вид девушке 15-16 лет, рост 165-170 сантиметров, темные волосы ниже плеч. Всех, кому что-либо известно об ее местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя школьница. По информации волонтеров, она может передвигаться на автомобиле. Об этом сообщается в паблике магнитогорского поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсетях. «Сычная Полина, 14 лет. Ушла 13 августа с адреса: улица Индустриальная, 30. Возможно передвигается на автомобиле ВАЗ 2109 белого цвета», — говорится в ориентировке. На вид девушке 15-16 лет, рост 165-170 сантиметров, темные волосы ниже плеч. Всех, кому что-либо известно об ее местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...