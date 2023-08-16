Девушку разыскивают с 13 августа
В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя школьница. По информации волонтеров, она может передвигаться на автомобиле. Об этом сообщается в паблике магнитогорского поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсетях.
«Сычная Полина, 14 лет. Ушла 13 августа с адреса: улица Индустриальная, 30. Возможно передвигается на автомобиле ВАЗ 2109 белого цвета», — говорится в ориентировке.
На вид девушке 15-16 лет, рост 165-170 сантиметров, темные волосы ниже плеч. Всех, кому что-либо известно об ее местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.