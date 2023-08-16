16 августа 2023

В Крыму сочли неуместной идею Саркози о новом референдуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Статус Крыма не требует подтверждений Фото:

Идея экс-президента Франции Николя Саркози о новом референдуме в Крыму является неуместной. Так считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума. […] Никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — цитируют Смирнова РИА Новости.

По мнению Смирнова, России необходимо провести референдумы в новых регионах. Это позволит закрыть вопрос о возвращении территорий Украине и предотвратить замораживание конфликта.

Ранее Николя Саркози заявил, что «любое возвращение Крыма назад — это иллюзия». По его словам, большинство населения Крыма считает себя русскими.

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Идея экс-президента Франции Николя Саркози о новом референдуме в Крыму является неуместной. Так считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума. […] Никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — цитируют Смирнова РИА Новости. По мнению Смирнова, России необходимо провести референдумы в новых регионах. Это позволит закрыть вопрос о возвращении территорий Украине и предотвратить замораживание конфликта. Ранее Николя Саркози заявил, что «любое возвращение Крыма назад — это иллюзия». По его словам, большинство населения Крыма считает себя русскими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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