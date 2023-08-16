В Крыму сочли неуместной идею Саркози о новом референдуме

Идея экс-президента Франции Николя Саркози о новом референдуме в Крыму является неуместной. Так считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума. […] Никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — цитируют Смирнова РИА Новости.
По мнению Смирнова, России необходимо провести референдумы в новых регионах. Это позволит закрыть вопрос о возвращении территорий Украине и предотвратить замораживание конфликта.
Ранее Николя Саркози заявил, что «любое возвращение Крыма назад — это иллюзия». По его словам, большинство населения Крыма считает себя русскими.
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