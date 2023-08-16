В Крыму сочли неуместной идею Саркози о новом референдуме

17 августа 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Статус Крыма не требует подтверждений Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Идея экс-президента Франции Николя Саркози о новом референдуме в Крыму является неуместной. Так считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума. […] Никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — цитируют Смирнова РИА Новости. По мнению Смирнова, России необходимо провести референдумы в новых регионах. Это позволит закрыть вопрос о возвращении территорий Украине и предотвратить замораживание конфликта. Ранее Николя Саркози заявил, что «любое возвращение Крыма назад — это иллюзия». По его словам, большинство населения Крыма считает себя русскими.

Идея экс-президента Франции Николя Саркози о новом референдуме в Крыму является неуместной. Так считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума. […] Никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — цитируют Смирнова РИА Новости. По мнению Смирнова, России необходимо провести референдумы в новых регионах. Это позволит закрыть вопрос о возвращении территорий Украине и предотвратить замораживание конфликта. Ранее Николя Саркози заявил, что «любое возвращение Крыма назад — это иллюзия». По его словам, большинство населения Крыма считает себя русскими.