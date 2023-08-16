Экс-президент Франции развеял мечты Киева о Крыме

16 августа 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Николя Саркози отметил, что России нужно провести референдум в новых регионах Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение Крыма невозможно для Украины. Об этом сообщил бывший президент Франции Николя Саркози. По его словам, возвращение является иллюзией. «Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — заявил Саркози в беседе с французским изданием Figaro . По его словам, России нужно провести референдум в новых регионах, чтобы закрыть вопрос о возвращении территорий киевскому режиму и предотвратить замораживание конфликта. Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Украинский лидер часто высказывался о желании киевского режима вернуть Крым в состав Украины.

Возвращение Крыма невозможно для Украины. Об этом сообщил бывший президент Франции Николя Саркози. По его словам, возвращение является иллюзией. «Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — заявил Саркози в беседе с французским изданием Figaro. По его словам, России нужно провести референдум в новых регионах, чтобы закрыть вопрос о возвращении территорий киевскому режиму и предотвратить замораживание конфликта. Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Украинский лидер часто высказывался о желании киевского режима вернуть Крым в состав Украины.