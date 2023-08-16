Экс-президент Франции развеял мечты Киева о Крыме

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Николя Саркози отметил, что России нужно провести референдум в новых регионах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возвращение Крыма невозможно для Украины. Об этом сообщил бывший президент Франции Николя Саркози. По его словам, возвращение является иллюзией.

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — заявил Саркози в беседе с французским изданием Figaro. По его словам, России нужно провести референдум в новых регионах, чтобы закрыть вопрос о возвращении территорий киевскому режиму и предотвратить замораживание конфликта.

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Украинский лидер часто высказывался о желании киевского режима вернуть Крым в состав Украины.

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Возвращение Крыма невозможно для Украины. Об этом сообщил бывший президент Франции Николя Саркози. По его словам, возвращение является иллюзией. «Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — заявил Саркози в беседе с французским изданием Figaro. По его словам, России нужно провести референдум в новых регионах, чтобы закрыть вопрос о возвращении территорий киевскому режиму и предотвратить замораживание конфликта. Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Украинский лидер часто высказывался о желании киевского режима вернуть Крым в состав Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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