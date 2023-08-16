На 300-летие Екатеринбурга приедет делегация из Донецка

Делегация подшефной Свердловской области Макеевки Донецкой Народной Республики примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.
«Из Макеевки к нам на юбилей приедет делегация. Они приглашены главой Екатеринбурга Алексеем Орловым», — приводит ТАСС слова Радченко.
Радченко пояснил, что в числе гостей не только чиновники, но и представители различных организаций. Они будут в столице Урала четыре дня.
В июне 2022-го между Свердловской областью и Макеевкой было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает, что Екатеринбург будет оказывать поддержку городу из ДНР.
19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.
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