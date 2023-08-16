16 августа 2023

На 300-летие Екатеринбурга приедет делегация из Донецка

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
Делегация пробудет в столице Урала четыре дня Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Делегация подшефной Свердловской области Макеевки Донецкой Народной Республики примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

«Из Макеевки к нам на юбилей приедет делегация. Они приглашены главой Екатеринбурга Алексеем Орловым», — приводит ТАСС слова Радченко.

Радченко пояснил, что в числе гостей не только чиновники, но и представители различных организаций. Они будут в столице Урала четыре дня.

В июне 2022-го между Свердловской областью и Макеевкой было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает, что Екатеринбург будет оказывать поддержку городу из ДНР.

19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.

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Делегация подшефной Свердловской области Макеевки Донецкой Народной Республики примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. «Из Макеевки к нам на юбилей приедет делегация. Они приглашены главой Екатеринбурга Алексеем Орловым», — приводит ТАСС слова Радченко. Радченко пояснил, что в числе гостей не только чиновники, но и представители различных организаций. Они будут в столице Урала четыре дня. В июне 2022-го между Свердловской областью и Макеевкой было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает, что Екатеринбург будет оказывать поддержку городу из ДНР. 19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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