На 300-летие Екатеринбурга приедет делегация из Донецка

17 августа 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Делегация пробудет в столице Урала четыре дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Делегация подшефной Свердловской области Макеевки Донецкой Народной Республики примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. «Из Макеевки к нам на юбилей приедет делегация. Они приглашены главой Екатеринбурга Алексеем Орловым», — приводит ТАСС слова Радченко. Радченко пояснил, что в числе гостей не только чиновники, но и представители различных организаций. Они будут в столице Урала четыре дня. В июне 2022-го между Свердловской областью и Макеевкой было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает, что Екатеринбург будет оказывать поддержку городу из ДНР. 19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.

Делегация подшефной Свердловской области Макеевки Донецкой Народной Республики примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. «Из Макеевки к нам на юбилей приедет делегация. Они приглашены главой Екатеринбурга Алексеем Орловым», — приводит ТАСС слова Радченко. Радченко пояснил, что в числе гостей не только чиновники, но и представители различных организаций. Они будут в столице Урала четыре дня. В июне 2022-го между Свердловской областью и Макеевкой было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает, что Екатеринбург будет оказывать поддержку городу из ДНР. 19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.