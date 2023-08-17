В Екатеринбурге появился рыбный ресторан с устрицами за 125 рублей. Фото

В Екатеринбурге готовят к открытию ресторан CUSTO

17 августа 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Новое заведение готово удивлять демократичными ценами Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Новый рыбный ресторан CUSTO с устрицами от 125 рублей готов встречать екатеринбуржцев. Несмотря на то, что официальное открытие намечено на 26 августа, попасть в заведение Карла Либкнехта, 32 можно уже сейчас, но нужно знать секретный номер. «К нам в ресторан можно попасть, позвонив заранее и забронировав столик, мы встретим гостей. Пока у нас дверь закрыта, и действует скидка 30% на все блюда, но так будет до 26 августа. В этот день будет официальное открытие: мы привезем грузовик с устрицами, которые будем отдавать бесплатно каждому посетителю по одной штуке», — пояснили представители CUSTO. Новое заведение готово принять 150 гостей одновременно. В ресторане можно попробовать паштет из осьминога — его подают с хлебом и в маленькой вазочке в форме рыбки, дальневосточного краба волосатика, под панцирем которого спрятан сюрприз, сахалинского морского гребешка с понзу, морского ежа или нежнейшего мурманского лосося на огне. К каждому блюду обязательно подают лимон. Из необычных десертов советуют попробовать «Шоколадную гальку» и «Шум моря» — оба сделаны из мусса и выполнены в форме камешка и ракушки соответственно. Команда CUSTO уверяет, что у них все по демократичным ценам. Если заглянуть в меню, то можно заметить, что устрицы стоят от 125 рублей, морской еж не более 199, копченые креветки на льду отдадут за 595 рублей, безалкогольные коктейли — за 250 и так далее. При этом указаны цены без учета 30% скидки. Чтобы попасть вы заведение до официального открытия, можно позвонить по телефону: +7 (343) 227-70-99 или +7 (982) 688-06-14. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый рыбный ресторан CUSTO с устрицами от 125 рублей готов встречать екатеринбуржцев. Несмотря на то, что официальное открытие намечено на 26 августа, попасть в заведение Карла Либкнехта, 32 можно уже сейчас, но нужно знать секретный номер. «К нам в ресторан можно попасть, позвонив заранее и забронировав столик, мы встретим гостей. Пока у нас дверь закрыта, и действует скидка 30% на все блюда, но так будет до 26 августа. В этот день будет официальное открытие: мы привезем грузовик с устрицами, которые будем отдавать бесплатно каждому посетителю по одной штуке», — пояснили представители CUSTO. Новое заведение готово принять 150 гостей одновременно. В ресторане можно попробовать паштет из осьминога — его подают с хлебом и в маленькой вазочке в форме рыбки, дальневосточного краба волосатика, под панцирем которого спрятан сюрприз, сахалинского морского гребешка с понзу, морского ежа или нежнейшего мурманского лосося на огне. К каждому блюду обязательно подают лимон. Из необычных десертов советуют попробовать «Шоколадную гальку» и «Шум моря» — оба сделаны из мусса и выполнены в форме камешка и ракушки соответственно. Команда CUSTO уверяет, что у них все по демократичным ценам. Если заглянуть в меню, то можно заметить, что устрицы стоят от 125 рублей, морской еж не более 199, копченые креветки на льду отдадут за 595 рублей, безалкогольные коктейли — за 250 и так далее. При этом указаны цены без учета 30% скидки. Чтобы попасть вы заведение до официального открытия, можно позвонить по телефону: +7 (343) 227-70-99 или +7 (982) 688-06-14.