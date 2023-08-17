Новые владельцы OBI переименуют гипермаркеты в России

18 августа 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

OBI могут стать Domus Фото: Размик Закарян © URA.RU Новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны будут переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Это указано в базе данных Роспатента. «Новые владельцы сети по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России, говорит один из партнеров компании. Он уточняет, что они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора (он был заключен летом 2022 г.), однако процесс затянулся», — пишут «Ведомости». Структура сети товаров для дома OBI подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Но это не единственный возможный вариант названия. В Роспатент тем же юрлицом раньше были поданы заявки на регистрацию других товарных знаков. В их числе HOBI, IdeaFix и других. Хотя название IdeaFix уже отозвали. Правда в базе Росреестра уже есть несколько товарных знаков, имеющих элементы «Домус» и Domus. Ранее сообщалось, что «Активиа» и «Актимель» получат новые названия после ухода Danone из РФ. «Активиа» получит название «Давай полегче», а «Актимель» — «Вкусно. Полезно. По рукам». Переименование связано с уходом Danone с российского рынка.

Новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны будут переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Это указано в базе данных Роспатента. «Новые владельцы сети по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России, говорит один из партнеров компании. Он уточняет, что они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора (он был заключен летом 2022 г.), однако процесс затянулся», — пишут «Ведомости». Структура сети товаров для дома OBI подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Но это не единственный возможный вариант названия. В Роспатент тем же юрлицом раньше были поданы заявки на регистрацию других товарных знаков. В их числе HOBI, IdeaFix и других. Хотя название IdeaFix уже отозвали. Правда в базе Росреестра уже есть несколько товарных знаков, имеющих элементы «Домус» и Domus. Ранее сообщалось, что «Активиа» и «Актимель» получат новые названия после ухода Danone из РФ. «Активиа» получит название «Давай полегче», а «Актимель» — «Вкусно. Полезно. По рукам». Переименование связано с уходом Danone с российского рынка.