17 августа 2023

Новые владельцы OBI переименуют гипермаркеты в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Возобновление работы гипермаркетов OBI после долгого простоя. Екатеринбург, obi
OBI могут стать Domus Фото:

Новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны будут переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Это указано в базе данных Роспатента.

«Новые владельцы сети по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России, говорит один из партнеров компании. Он уточняет, что они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора (он был заключен летом 2022 г.), однако процесс затянулся», — пишут «Ведомости».

Структура сети товаров для дома OBI подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Но это не единственный возможный вариант названия. В Роспатент тем же юрлицом раньше были поданы заявки на регистрацию других товарных знаков. В их числе HOBI, IdeaFix и других. Хотя название IdeaFix уже отозвали. Правда в базе Росреестра уже есть несколько товарных знаков, имеющих элементы «Домус» и Domus.

Ранее сообщалось, что «Активиа» и «Актимель» получат новые названия после ухода Danone из РФ. «Активиа» получит название «Давай полегче», а «Актимель» — «Вкусно. Полезно. По рукам». Переименование связано с уходом Danone с российского рынка.

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Новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны будут переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Это указано в базе данных Роспатента. «Новые владельцы сети по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России, говорит один из партнеров компании. Он уточняет, что они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора (он был заключен летом 2022 г.), однако процесс затянулся», — пишут «Ведомости». Структура сети товаров для дома OBI подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Но это не единственный возможный вариант названия. В Роспатент тем же юрлицом раньше были поданы заявки на регистрацию других товарных знаков. В их числе HOBI, IdeaFix и других. Хотя название IdeaFix уже отозвали. Правда в базе Росреестра уже есть несколько товарных знаков, имеющих элементы «Домус» и Domus. Ранее сообщалось, что «Активиа» и «Актимель» получат новые названия после ухода Danone из РФ. «Активиа» получит название «Давай полегче», а «Актимель» — «Вкусно. Полезно. По рукам». Переименование связано с уходом Danone с российского рынка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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