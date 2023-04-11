Mash: «Активиа» и «Актимель» получат новые названия после ухода Danone из РФ

«Активиа» получит название «Давай полегче», а «Актимель» — «Вкусно. Полезно. По рукам». Об этом сообщает telegram-канал Mash, уточняя, что переименование связано с уходом Danone с российского рынка.
«Если креативщики не придумают названия получше, то на полках магазинов появятся шедевры российской креативной мысли — „Вкусно. Полезно. По рукам“ и „Давай полегче“», — говорится в сообщении. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что две фирмы не могут полностью уйти с российского рынка. Они подчеркнули, что все производство компаний находится на территории России. Изменения могут вступить в ближайшие месяцы.
Весной 2022 года компания McDonald’s ушла с российского рынка. Однако сеть выкупил предприниматель Александр Говор. После переименования сеть стала называться «Вкусно и точка».
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