Певица Валерия записала видеообращение екатеринбуржцам

Певица Валерия поскорее хочет увидеться с жителями Екатеринбурга, чтобы отметить 300-летие города. Видео с теплыми словами артистки с URA.RU поделился Фонд святой Екатерины.
«Дорогие мои екатеринбуржцы, я с нетерпением жду того самого момента, когда приеду к вам в город. А это случится 19 августа, чтобы я могла принять участие в гранд-спектакле, который будет посвящен 300-летнему юбилею вашего города. Я благодарю Фонд святой Екатерины за приглашение. Люблю вас», — заявила певица. Валерия исполнит такие хиты, как «Самолет», «Часики», «До предела» и другие.
Помимо нее, на сцену поднимутся «Симфоническое КИНО» — в их треклист войдут легендарные песни «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови», также будет представлен интерактивный рассказ о Екатеринбурге. Начало мероприятия намечено на 19:00 в Историческом сквере.
Самое масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет 19 августа. Среди знаменитостей ожидаются Клава Кока, Niletto, «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, Александра Новикова, группа «Чайф» и хор Турецкого, Milana Star, группа «Пелагея» и «Дискотека Авария». Где именно будут выступать звезды — в материале URA.RU.
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