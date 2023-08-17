Певица Валерия записала видеообращение екатеринбуржцам

18 августа 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Валерия будет выступать в Историческом сквере Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Певица Валерия поскорее хочет увидеться с жителями Екатеринбурга, чтобы отметить 300-летие города. Видео с теплыми словами артистки с URA.RU поделился Фонд святой Екатерины. «Дорогие мои екатеринбуржцы, я с нетерпением жду того самого момента, когда приеду к вам в город. А это случится 19 августа, чтобы я могла принять участие в гранд-спектакле, который будет посвящен 300-летнему юбилею вашего города. Я благодарю Фонд святой Екатерины за приглашение. Люблю вас», — заявила певица. Валерия исполнит такие хиты, как «Самолет», «Часики», «До предела» и другие. Помимо нее, на сцену поднимутся «Симфоническое КИНО» — в их треклист войдут легендарные песни «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови», также будет представлен интерактивный рассказ о Екатеринбурге. Начало мероприятия намечено на 19:00 в Историческом сквере. Самое масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет 19 августа. Среди знаменитостей ожидаются Клава Кока, Niletto, «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, Александра Новикова, группа «Чайф» и хор Турецкого, Milana Star, группа «Пелагея» и «Дискотека Авария». Где именно будут выступать звезды — в материале URA.RU.

Певица Валерия поскорее хочет увидеться с жителями Екатеринбурга, чтобы отметить 300-летие города. Видео с теплыми словами артистки с URA.RU поделился Фонд святой Екатерины. «Дорогие мои екатеринбуржцы, я с нетерпением жду того самого момента, когда приеду к вам в город. А это случится 19 августа, чтобы я могла принять участие в гранд-спектакле, который будет посвящен 300-летнему юбилею вашего города. Я благодарю Фонд святой Екатерины за приглашение. Люблю вас», — заявила певица. Валерия исполнит такие хиты, как «Самолет», «Часики», «До предела» и другие. Помимо нее, на сцену поднимутся «Симфоническое КИНО» — в их треклист войдут легендарные песни «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови», также будет представлен интерактивный рассказ о Екатеринбурге. Начало мероприятия намечено на 19:00 в Историческом сквере. Самое масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет 19 августа. Среди знаменитостей ожидаются Клава Кока, Niletto, «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, Александра Новикова, группа «Чайф» и хор Турецкого, Milana Star, группа «Пелагея» и «Дискотека Авария». Где именно будут выступать звезды — в материале URA.RU.