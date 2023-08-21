Свердловский боец ЧВК «Вагнер» раскрыл главную цель украинских боевиков

Боец ЧВК «Вагнер» из Екатеринбурга назвал взятие Херсона приоритетом для ВСУ

22 августа 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Роман уверяет, что главной целью для ВСУ является захват Херсона Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсон — главная цель украинских боевиков. Именно поэтому киевский режим бросает на Херсонское направление огромные ресурсы. Речь не только о технике, но и о живой силе. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился боец частной военной компании Роман. «Бои за Херсон, наверно, самые жесточайшие. Киевский режим готов стереть в порошок всю территорию вместе с местными жителями. Для ВСУ Херсон является одной из самых главных целей. Враг не собирается сдаваться и, к сожалению, плевать хочет на местных жителей, которые еще недавно были гражданами Украины. Местные уже не удивлены тому, что ВСУ их бомбит», — вспоминает Роман. По словам бойца ЧВК «Вагнер», киевский режим во главе с президентом Зеленским готовы рисковать людьми. «К великому сожалению, глава Украины не думает о людях от слова совсем. Например, руководство страны готово рисковать своими гражданами без угрызения совести. Солдат отправляют на убой, не ставя четких боевых задач. При этом многие солдаты ВСУ до участия в СВО ни разу не видели элементарно автомат. Попавшие в плен солдаты украинской армии считают, что их предали», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что боец из Житомира рассказал, почему отказался переходить в ВСУ. Боец не согласен с политикой, проводимой президентом страны Владимиром Зеленским. По словам солдата, после начала СВО он принял для себя одно важное решение — участвовать в спецоперации только на стороне России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Херсон — главная цель украинских боевиков. Именно поэтому киевский режим бросает на Херсонское направление огромные ресурсы. Речь не только о технике, но и о живой силе. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился боец частной военной компании Роман. «Бои за Херсон, наверно, самые жесточайшие. Киевский режим готов стереть в порошок всю территорию вместе с местными жителями. Для ВСУ Херсон является одной из самых главных целей. Враг не собирается сдаваться и, к сожалению, плевать хочет на местных жителей, которые еще недавно были гражданами Украины. Местные уже не удивлены тому, что ВСУ их бомбит», — вспоминает Роман. По словам бойца ЧВК «Вагнер», киевский режим во главе с президентом Зеленским готовы рисковать людьми. «К великому сожалению, глава Украины не думает о людях от слова совсем. Например, руководство страны готово рисковать своими гражданами без угрызения совести. Солдат отправляют на убой, не ставя четких боевых задач. При этом многие солдаты ВСУ до участия в СВО ни разу не видели элементарно автомат. Попавшие в плен солдаты украинской армии считают, что их предали», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что боец из Житомира рассказал, почему отказался переходить в ВСУ. Боец не согласен с политикой, проводимой президентом страны Владимиром Зеленским. По словам солдата, после начала СВО он принял для себя одно важное решение — участвовать в спецоперации только на стороне России.