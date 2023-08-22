Волонтеры собрали 700 килограммов отходов с берега реки Чусовой на севере Свердловской области

22 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

В следующем году активисты планируют посетить более дикие места Фото: пресс-служба компании «Рифей» В рамках акции «Герои Чусовой» волонтеры собрали около 700 килограммов различных отходов, от синтетических салфеток до стеклянных бутылок. Бесплатный вывоз отходов, собранных в ходе сплава от Усть-Утки до Еквы, обеспечила компания «Рифей». Как отметили в пресс-службе, региональный оператор ежегодно поддерживает экологическую акцию. «Большое спасибо всем тагильчанам и не только, что находите силы и время поддерживать порядок в одном из значимых для всей Свердловской области природных парков. Теперь слово за туристами, которые должны позаботиться, чтобы взятые с собой салфетки и одноразовая посуда не оставались в лесу, а отправлялись на утилизацию. Тем более, что на сегодняшний день необходимая для этого инфраструктура на территории Чусовой создана», — рассказал URA.RU исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. По словам волонтеров, за все время сплава не было обнаружено ни одной крупной свалки, однако акцией «Герои Чусовой» пока что охвачена не вся длина реки. В следующем году активисты планируют посетить более дикие места, где также остался мусор от туристов.

В рамках акции «Герои Чусовой» волонтеры собрали около 700 килограммов различных отходов, от синтетических салфеток до стеклянных бутылок. Бесплатный вывоз отходов, собранных в ходе сплава от Усть-Утки до Еквы, обеспечила компания «Рифей». Как отметили в пресс-службе, региональный оператор ежегодно поддерживает экологическую акцию. «Большое спасибо всем тагильчанам и не только, что находите силы и время поддерживать порядок в одном из значимых для всей Свердловской области природных парков. Теперь слово за туристами, которые должны позаботиться, чтобы взятые с собой салфетки и одноразовая посуда не оставались в лесу, а отправлялись на утилизацию. Тем более, что на сегодняшний день необходимая для этого инфраструктура на территории Чусовой создана», — рассказал URA.RU исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. По словам волонтеров, за все время сплава не было обнаружено ни одной крупной свалки, однако акцией «Герои Чусовой» пока что охвачена не вся длина реки. В следующем году активисты планируют посетить более дикие места, где также остался мусор от туристов.