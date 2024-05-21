В 2024 году из школ Уральского федерального округа выпускаются 56 тысяч одиннадцатиклассников. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев пожелал выпускникам успехов на экзаменах, подчеркнув значимость этого периода.
«Окончание школы — это рубеж между детством и взрослой жизнью. Верьте в себя и опирайтесь на близких. Будьте усердны и терпеливы, не опускайте руки, идите за своей мечтой — и тогда вас ждёт успех. Удачи на экзаменах, счастья и всего самого доброго в жизни!» — цитирует Якушева пресс-служба полпредства
Впереди у выпускников экзамены. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году школьники, сдавшие ЕГЭ досрочно, получили возможность пересдать экзамен по одному из предметов до подачи документов в вузы.
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