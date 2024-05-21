В УрФО из школ выпускаются 56 тысяч одиннадцатиклассников

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В этом году из школ Уральского федерального округа выпускаются 56 тысяч одиннадцатиклассников
В этом году из школ Уральского федерального округа выпускаются 56 тысяч одиннадцатиклассников Фото:

В 2024 году из школ Уральского федерального округа выпускаются 56 тысяч одиннадцатиклассников. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев пожелал выпускникам успехов на экзаменах, подчеркнув значимость этого периода.

«Окончание школы — это рубеж между детством и взрослой жизнью. Верьте в себя и опирайтесь на близких. Будьте усердны и терпеливы, не опускайте руки, идите за своей мечтой — и тогда вас ждёт успех. Удачи на экзаменах, счастья и всего самого доброго в жизни!» — цитирует Якушева пресс-служба полпредства

Впереди у выпускников экзамены. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году школьники, сдавшие ЕГЭ досрочно, получили возможность пересдать экзамен по одному из предметов до подачи документов в вузы.

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В 2024 году из школ Уральского федерального округа выпускаются 56 тысяч одиннадцатиклассников. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев пожелал выпускникам успехов на экзаменах, подчеркнув значимость этого периода. «Окончание школы — это рубеж между детством и взрослой жизнью. Верьте в себя и опирайтесь на близких. Будьте усердны и терпеливы, не опускайте руки, идите за своей мечтой — и тогда вас ждёт успех. Удачи на экзаменах, счастья и всего самого доброго в жизни!» — цитирует Якушева пресс-служба полпредства Впереди у выпускников экзамены. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году школьники, сдавшие ЕГЭ досрочно, получили возможность пересдать экзамен по одному из предметов до подачи документов в вузы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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