В Свердловской области поезд сошел с рельс. Фото

На перегоне «Ивдель 2 — Полуночное» поезд сошел с рельс

21 мая 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

На место выезжал транспортный прокурор Фото: Илья Московец © URA.RU На перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги в дневное время 20 мая произошел сход пяти порожних вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «20 мая в дневное время на перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги произошел сход 5 порожних вагонов без опрокидывания. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся ремонтные работы. На место схода выехал восстановительный поезд», — сказано в посте в официальном telegram-канале ведомства. На место происшествия приезжал Серовский транспортный прокурор. Прокуратура проводит надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Результаты проверки определят дальнейшие шаги по предотвращению подобных инцидентов. Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги в дневное время 20 мая произошел сход пяти порожних вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «20 мая в дневное время на перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги произошел сход 5 порожних вагонов без опрокидывания. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся ремонтные работы. На место схода выехал восстановительный поезд», — сказано в посте в официальном telegram-канале ведомства. На место происшествия приезжал Серовский транспортный прокурор. Прокуратура проводит надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Результаты проверки определят дальнейшие шаги по предотвращению подобных инцидентов.