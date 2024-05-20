20 мая 2024

В Свердловской области поезд сошел с рельс. Фото

На перегоне «Ивдель 2 — Полуночное» поезд сошел с рельс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
На место выезжал транспортный прокурор Фото:

На перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги в дневное время 20 мая произошел сход пяти порожних вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«20 мая в дневное время на перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги произошел сход 5 порожних вагонов без опрокидывания. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся ремонтные работы. На место схода выехал восстановительный поезд», — сказано в посте в официальном telegram-канале ведомства.

На место происшествия приезжал Серовский транспортный прокурор. Прокуратура проводит надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Результаты проверки определят дальнейшие шаги по предотвращению подобных инцидентов.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги в дневное время 20 мая произошел сход пяти порожних вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «20 мая в дневное время на перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги произошел сход 5 порожних вагонов без опрокидывания. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся ремонтные работы. На место схода выехал восстановительный поезд», — сказано в посте в официальном telegram-канале ведомства. На место происшествия приезжал Серовский транспортный прокурор. Прокуратура проводит надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Результаты проверки определят дальнейшие шаги по предотвращению подобных инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...