На перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги в дневное время 20 мая произошел сход пяти порожних вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«20 мая в дневное время на перегоне Ивдель 2 — Полуночное Свердловской железной дороги произошел сход 5 порожних вагонов без опрокидывания. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся ремонтные работы. На место схода выехал восстановительный поезд», — сказано в посте в официальном telegram-канале ведомства.
На место происшествия приезжал Серовский транспортный прокурор. Прокуратура проводит надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Результаты проверки определят дальнейшие шаги по предотвращению подобных инцидентов.
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