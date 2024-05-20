Власти Екатеринбурга запустили «киосочный» передел — при поддержке прокуроров

21 мая 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Внести поправки в правила торговли пытались более полугода Фото: Марина Молдавская © URA.RU Дума Екатеринбурга утвердила новые правила уличной торговли, которые существенно изменят расклад сил в отрасли. Наиболее заметные изменения — серьезный рост арендной платы и запрет передавать киоски в субаренду. Споры вокруг документа, инициированного мэром Алексеем Орловым, шли несколько месяцев. За проект проголосовали 26 депутатов, передает корреспондент URA.RU. Администрация при расчете стоимости аренды мест вводит два коэффициента: первый учитывает локацию, второй — близость к остановкам. Для предпринимателей, торгующих в местах с самой высокой проходимостью (в основном в центре), платежи могут увеличиться в разы. Также мэрия инициировала обеспечительные взносы — в размере трехмесячной аренды. Чтобы работать могли только самые состоятельные. Мелкие игроки, как ожидается, вынуждены будут уйти. Основной конфликт был по поводу запрета арендаторам передавать свои права на объекты третьим лицам. Мэрия настаивает, что субарендаторы работают в «серой» зоне (не платят налоги, не трудоустраивают работников). Поскольку мораторий напрямую задевает интересы авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» (один из крупнейших участников рынка), сочувствующее ей большинство в думской комиссии по экономике блокировало реформу дважды. Новость по теме Прокуратура вклинилась в конфликт мэрии Екатеринбурга с авторитетным бизнесом В начале мая администрация пошла на уступку. Запрет субаренды из документа исключили, договорившись при этом, что он будет предусмотрен типовыми договорами между мэрией и коммерсантами (обе стороны считали это своей победой). Но тут уже вмешалась прокуратура. По личному распоряжению прокурора области Бориса Крылова сотрудники ведомства стали продавливать возвращение запрета на субаренду в документ — то есть заняли позицию мэрии. Голосом этих поправок на заседании думы 21 мая стал депутат Михаил Вечкензин. Говоря о последствиях запрета на субаренду, он сказал, что предпринимателям «придется перестраиваться» либо уходить с рынка. Также Вечкензин высказался о планах мэрии существенно — более чем в два раза — сократить количество мест под киоски и павильоны. Введение дифференцированной платы в таких условиях выглядит, по его мнению, разумным. «Это делается для того, чтобы бюджет не проседал. К тому же количество [ларьков] сократится — вырастет качество», — отметил политик. Он предложил и другую важную инициативу: упростить торговлю для фермеров. «Суть в том, что для них мэрия предусмотрит отдельные места в схеме [нестационарной торговли], плюс им больше не нужно будет получать подтверждение, что они состоят в реестре Минсельхоза», — объяснил Вечкензин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дума Екатеринбурга утвердила новые правила уличной торговли, которые существенно изменят расклад сил в отрасли. Наиболее заметные изменения — серьезный рост арендной платы и запрет передавать киоски в субаренду. Споры вокруг документа, инициированного мэром Алексеем Орловым, шли несколько месяцев. За проект проголосовали 26 депутатов, передает корреспондент URA.RU. Администрация при расчете стоимости аренды мест вводит два коэффициента: первый учитывает локацию, второй — близость к остановкам. Для предпринимателей, торгующих в местах с самой высокой проходимостью (в основном в центре), платежи могут увеличиться в разы. Также мэрия инициировала обеспечительные взносы — в размере трехмесячной аренды. Чтобы работать могли только самые состоятельные. Мелкие игроки, как ожидается, вынуждены будут уйти. Основной конфликт был по поводу запрета арендаторам передавать свои права на объекты третьим лицам. Мэрия настаивает, что субарендаторы работают в «серой» зоне (не платят налоги, не трудоустраивают работников). Поскольку мораторий напрямую задевает интересы авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» (один из крупнейших участников рынка), сочувствующее ей большинство в думской комиссии по экономике блокировало реформу дважды. В начале мая администрация пошла на уступку. Запрет субаренды из документа исключили, договорившись при этом, что он будет предусмотрен типовыми договорами между мэрией и коммерсантами (обе стороны считали это своей победой). Но тут уже вмешалась прокуратура. По личному распоряжению прокурора области Бориса Крылова сотрудники ведомства стали продавливать возвращение запрета на субаренду в документ — то есть заняли позицию мэрии. Голосом этих поправок на заседании думы 21 мая стал депутат Михаил Вечкензин. Говоря о последствиях запрета на субаренду, он сказал, что предпринимателям «придется перестраиваться» либо уходить с рынка. Также Вечкензин высказался о планах мэрии существенно — более чем в два раза — сократить количество мест под киоски и павильоны. Введение дифференцированной платы в таких условиях выглядит, по его мнению, разумным. «Это делается для того, чтобы бюджет не проседал. К тому же количество [ларьков] сократится — вырастет качество», — отметил политик. Он предложил и другую важную инициативу: упростить торговлю для фермеров. «Суть в том, что для них мэрия предусмотрит отдельные места в схеме [нестационарной торговли], плюс им больше не нужно будет получать подтверждение, что они состоят в реестре Минсельхоза», — объяснил Вечкензин.