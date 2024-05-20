Командующий ВДВ РФ помог открыть памятник погибшим на СВО в Екатеринбурге. Фото

21 мая 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Михаила Теплинского многое связывает с ЦВО: он служил три года начальником штаба Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге был открыт памятник погибшим на спецоперации российским бойцам. Как сообщил URA.RU заслуженный работник культуры, полковник запаса Станислав Довгалюк, стела появилась благодаря в том числе стараниям командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского. «Стела появилась при поддержке командования ЦВО и командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского. Он горячо поддержал тему увековечивания памяти погибших бойцов», — объяснил URA.RU Станислав Довгалюк, который является представителем командующего Воздушно-десантных войск в Свердловской области. В прошлом он возглавлял окружной Дом офицеров, и сейчас продолжает заниматься патриотической работой. Обелиск расположен на территории войсковой части 61207 на улице Пехотинцев, 3. Именно командир этого подразделения — полковник Евгений Срослов — был инициатором его создания и открытия. Почтить память солдат могут не только служащие части, но и обычные горожане: доступ к памятнику будет открыт по праздничным и выходным дням. «Со стороны улицы Бебеля будет открываться дверь, и любой гражданин сможет прийти, возложить цветы, посидеть на лавочке. В праздники и выходные возле стелы будет зажигаться Вечный огонь», — добавил Довгалюк. Почтить память павших бойцов смогут как военные, так и обычные граждане Фото: предоставлено Станиславом Довгалюком Стела была открыта в торжественной обстановке Фото: предоставлено Станиславом Довгалюком По праздникам и выходным возле стелы будет гореть Вечный огонь Фото: предоставлено Станиславом Довгалюком Стела появилась стараниями полковника Евгения Срослова, полковника запаса Станислава Довгалюка и при поддержке командования ЦВО и лично командующего ВДВ Михаила Теплинского Фото: предоставлено Станиславом Довгалюком Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге был открыт памятник погибшим на спецоперации российским бойцам. Как сообщил URA.RU заслуженный работник культуры, полковник запаса Станислав Довгалюк, стела появилась благодаря в том числе стараниям командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского. «Стела появилась при поддержке командования ЦВО и командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского. Он горячо поддержал тему увековечивания памяти погибших бойцов», — объяснил URA.RU Станислав Довгалюк, который является представителем командующего Воздушно-десантных войск в Свердловской области. В прошлом он возглавлял окружной Дом офицеров, и сейчас продолжает заниматься патриотической работой. Обелиск расположен на территории войсковой части 61207 на улице Пехотинцев, 3. Именно командир этого подразделения — полковник Евгений Срослов — был инициатором его создания и открытия. Почтить память солдат могут не только служащие части, но и обычные горожане: доступ к памятнику будет открыт по праздничным и выходным дням. «Со стороны улицы Бебеля будет открываться дверь, и любой гражданин сможет прийти, возложить цветы, посидеть на лавочке. В праздники и выходные возле стелы будет зажигаться Вечный огонь», — добавил Довгалюк.