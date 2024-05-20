В Екатеринбурге был открыт памятник погибшим на спецоперации российским бойцам. Как сообщил URA.RU заслуженный работник культуры, полковник запаса Станислав Довгалюк, стела появилась благодаря в том числе стараниям командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского.
«Стела появилась при поддержке командования ЦВО и командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского. Он горячо поддержал тему увековечивания памяти погибших бойцов», — объяснил URA.RU Станислав Довгалюк, который является представителем командующего Воздушно-десантных войск в Свердловской области. В прошлом он возглавлял окружной Дом офицеров, и сейчас продолжает заниматься патриотической работой.
Обелиск расположен на территории войсковой части 61207 на улице Пехотинцев, 3. Именно командир этого подразделения — полковник Евгений Срослов — был инициатором его создания и открытия. Почтить память солдат могут не только служащие части, но и обычные горожане: доступ к памятнику будет открыт по праздничным и выходным дням.
«Со стороны улицы Бебеля будет открываться дверь, и любой гражданин сможет прийти, возложить цветы, посидеть на лавочке. В праздники и выходные возле стелы будет зажигаться Вечный огонь», — добавил Довгалюк.
Почтить память павших бойцов смогут как военные, так и обычные граждане
Фото: предоставлено Станиславом Довгалюком
Стела была открыта в торжественной обстановке
Фото: предоставлено Станиславом Довгалюком
По праздникам и выходным возле стелы будет гореть Вечный огонь
Фото: предоставлено Станиславом Довгалюком
Стела появилась стараниями полковника Евгения Срослова, полковника запаса Станислава Довгалюка и при поддержке командования ЦВО и лично командующего ВДВ Михаила Теплинского
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В Екатеринбурге был открыт памятник погибшим на спецоперации российским бойцам. Как сообщил URA.RU заслуженный работник культуры, полковник запаса Станислав Довгалюк, стела появилась благодаря в том числе стараниям командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского. «Стела появилась при поддержке командования ЦВО и командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского. Он горячо поддержал тему увековечивания памяти погибших бойцов», — объяснил URA.RU Станислав Довгалюк, который является представителем командующего Воздушно-десантных войск в Свердловской области. В прошлом он возглавлял окружной Дом офицеров, и сейчас продолжает заниматься патриотической работой. Обелиск расположен на территории войсковой части 61207 на улице Пехотинцев, 3. Именно командир этого подразделения — полковник Евгений Срослов — был инициатором его создания и открытия. Почтить память солдат могут не только служащие части, но и обычные горожане: доступ к памятнику будет открыт по праздничным и выходным дням. «Со стороны улицы Бебеля будет открываться дверь, и любой гражданин сможет прийти, возложить цветы, посидеть на лавочке. В праздники и выходные возле стелы будет зажигаться Вечный огонь», — добавил Довгалюк.