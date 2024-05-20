20 мая 2024

Командующий ВДВ РФ помог открыть памятник погибшим на СВО в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский. stock, теплинский михаил,  stock
Михаила Теплинского многое связывает с ЦВО: он служил три года начальником штаба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге был открыт памятник погибшим на спецоперации российским бойцам. Как сообщил URA.RU заслуженный работник культуры, полковник запаса Станислав Довгалюк, стела появилась благодаря в том числе стараниям командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского.

«Стела появилась при поддержке командования ЦВО и командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского. Он горячо поддержал тему увековечивания памяти погибших бойцов», — объяснил URA.RU Станислав Довгалюк, который является представителем командующего Воздушно-десантных войск в Свердловской области. В прошлом он возглавлял окружной Дом офицеров, и сейчас продолжает заниматься патриотической работой.

Обелиск расположен на территории войсковой части 61207 на улице Пехотинцев, 3. Именно командир этого подразделения — полковник Евгений Срослов — был инициатором его создания и открытия. Почтить память солдат могут не только служащие части, но и обычные горожане: доступ к памятнику будет открыт по праздничным и выходным дням.

«Со стороны улицы Бебеля будет открываться дверь, и любой гражданин сможет прийти, возложить цветы, посидеть на лавочке. В праздники и выходные возле стелы будет зажигаться Вечный огонь», — добавил Довгалюк.

Почтить память павших бойцов смогут как военные, так и обычные граждане
Почтить память павших бойцов смогут как военные, так и обычные граждане
Фото:
Стела была открыта в торжественной обстановке
Стела была открыта в торжественной обстановке
Фото:
По праздникам и выходным возле стелы будет гореть Вечный огонь
По праздникам и выходным возле стелы будет гореть Вечный огонь
Фото:
Стела появилась стараниями полковника Евгения Срослова, полковника запаса Станислава Довгалюка и при поддержке командования ЦВО и лично командующего ВДВ Михаила Теплинского
Стела появилась стараниями полковника Евгения Срослова, полковника запаса Станислава Довгалюка и при поддержке командования ЦВО и лично командующего ВДВ Михаила Теплинского
Фото:

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В Екатеринбурге был открыт памятник погибшим на спецоперации российским бойцам. Как сообщил URA.RU заслуженный работник культуры, полковник запаса Станислав Довгалюк, стела появилась благодаря в том числе стараниям командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского. «Стела появилась при поддержке командования ЦВО и командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского. Он горячо поддержал тему увековечивания памяти погибших бойцов», — объяснил URA.RU Станислав Довгалюк, который является представителем командующего Воздушно-десантных войск в Свердловской области. В прошлом он возглавлял окружной Дом офицеров, и сейчас продолжает заниматься патриотической работой. Обелиск расположен на территории войсковой части 61207 на улице Пехотинцев, 3. Именно командир этого подразделения — полковник Евгений Срослов — был инициатором его создания и открытия. Почтить память солдат могут не только служащие части, но и обычные горожане: доступ к памятнику будет открыт по праздничным и выходным дням. «Со стороны улицы Бебеля будет открываться дверь, и любой гражданин сможет прийти, возложить цветы, посидеть на лавочке. В праздники и выходные возле стелы будет зажигаться Вечный огонь», — добавил Довгалюк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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