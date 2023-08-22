22 августа 2023

В центре Перми из-за коммунальной аварии часть домов осталась без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, коммунальная авария, яма, ремонт труб, замена трубопровода
Для проведения ремонтных работ необходимо провести земляные раскопки Фото:

В Перми специалисты компании «Новогор-Прикамье» устраняют последствия серьезной коммунальной аварии в центре города. Из-за прорыва водопровода затопило улицы Ленина и Газеты Звезда. Для проведения ремонтных работ коммунальщикам пришлось отключить воду по четырем адресам.

«Сообщение об утечке поступило в центральную аварийно-диспетчерскую службу „Новогор-Прикамье“ в 7:15. В 9:15 по адресу ул. Газеты Звезда, 22 утечка на сети водоснабжения была локализована. Нет воды по следующим адресам: Пермская, 74 (Институт развития образования Пермского края), Пермская, 72, Газеты Звезда, 24а, 21а — административные здания», — сообщила пресс-служба компании «Новогор-Прикамье».

Уточняется, что отключен участок водопровода диаметром 30 сантиметров. Для ремонтных работ необходимо провести земляные раскопки. Их начнут после согласования со всеми городскими службами.

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В Перми специалисты компании «Новогор-Прикамье» устраняют последствия серьезной коммунальной аварии в центре города. Из-за прорыва водопровода затопило улицы Ленина и Газеты Звезда. Для проведения ремонтных работ коммунальщикам пришлось отключить воду по четырем адресам. «Сообщение об утечке поступило в центральную аварийно-диспетчерскую службу „Новогор-Прикамье“ в 7:15. В 9:15 по адресу ул. Газеты Звезда, 22 утечка на сети водоснабжения была локализована. Нет воды по следующим адресам: Пермская, 74 (Институт развития образования Пермского края), Пермская, 72, Газеты Звезда, 24а, 21а — административные здания», — сообщила пресс-служба компании «Новогор-Прикамье». Уточняется, что отключен участок водопровода диаметром 30 сантиметров. Для ремонтных работ необходимо провести земляные раскопки. Их начнут после согласования со всеми городскими службами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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