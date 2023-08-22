В центре Перми из-за коммунальной аварии часть домов осталась без воды

23 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Для проведения ремонтных работ необходимо провести земляные раскопки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми специалисты компании «Новогор-Прикамье» устраняют последствия серьезной коммунальной аварии в центре города. Из-за прорыва водопровода затопило улицы Ленина и Газеты Звезда. Для проведения ремонтных работ коммунальщикам пришлось отключить воду по четырем адресам. «Сообщение об утечке поступило в центральную аварийно-диспетчерскую службу „Новогор-Прикамье“ в 7:15. В 9:15 по адресу ул. Газеты Звезда, 22 утечка на сети водоснабжения была локализована. Нет воды по следующим адресам: Пермская, 74 (Институт развития образования Пермского края), Пермская, 72, Газеты Звезда, 24а, 21а — административные здания», — сообщила пресс-служба компании «Новогор-Прикамье». Уточняется, что отключен участок водопровода диаметром 30 сантиметров. Для ремонтных работ необходимо провести земляные раскопки. Их начнут после согласования со всеми городскими службами.

В Перми специалисты компании «Новогор-Прикамье» устраняют последствия серьезной коммунальной аварии в центре города. Из-за прорыва водопровода затопило улицы Ленина и Газеты Звезда. Для проведения ремонтных работ коммунальщикам пришлось отключить воду по четырем адресам. «Сообщение об утечке поступило в центральную аварийно-диспетчерскую службу „Новогор-Прикамье“ в 7:15. В 9:15 по адресу ул. Газеты Звезда, 22 утечка на сети водоснабжения была локализована. Нет воды по следующим адресам: Пермская, 74 (Институт развития образования Пермского края), Пермская, 72, Газеты Звезда, 24а, 21а — административные здания», — сообщила пресс-служба компании «Новогор-Прикамье». Уточняется, что отключен участок водопровода диаметром 30 сантиметров. Для ремонтных работ необходимо провести земляные раскопки. Их начнут после согласования со всеми городскими службами.