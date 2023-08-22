Пермская фабрика «ТРЕК» сшила форму для участников Всемирных военных игр по регби

Всемирные военные игры по регби пройдут впервые в истории Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская фабрика «ТРЕК» разработала экипировку для военных, которые вошли в состав сборной России на чемпионате Международного совета военного спорта по регби-7. Для спортсменов сшили два комплекта одежды с уникальным дизайном. Также фабрика сделала форму для судей, обслуживающих соревнования. Военные игры по регби-7 состоятся впервые в истории и пройдут в Москве, рассказал URA.RU руководитель департамента по связям с общественностью ООО «ТРЕК» Евгений Категов.

«Для нашей страны большая честь в такое непростое время принимать Всемирные военные игры. Нашей компании также очень важно быть причастными к этим соревнованиям. У нас есть успешный опыт экипировки пермского регби-клуба „Витязь“ и сборной легионеров для участия в товарищеском матче со сборной России. Форму высоко оценили, и нам предложили одеть судейский корпус и национальную сборную для участия в военных играх. Мы показали, что можем делать качественную экипировку и работать на международном уровне», — рассказал Категов корреспонденту агентства.

По техническим характеристикам форма для военных ничем не будет отличаться от экипировки профессиональных спортсменов, кроме дизайна. Игроков национальной сборной в пермской одежде можно будет увидеть уже 24 августа, где они выступят против команды из Бангладеша. Также в чемпионате примут участие сборные стран Республики Беларусь, Узбекистана, Шри-Ланки, Сирии и одной из сильнейших регбийных держав планеты, сборная которой является действующим чемпионом мира — ЮАР. Игры будут идти до 26 августа в спортивном городке Олимпийского комплекса «Лужники». Матч по регби-7 отличается от обычного регби составом команд и продолжительность таймов. Регби-7 — соревнование двух команд в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут.

Ранее пермская фабрика «ТРЕК» экипировала сборную легионеров для участия в товарищеском матче со сборной России. Иностранные спортсмены высоко оценили качество и удобство формы.

Фабрика сделала специальную форму для судейского корпуса Фото предоставлено фабрикой «ТРЕК»

Первый вариант экипировки для спортсменов в серых тонах Фото предоставлено фабрикой «ТРЕК»

Второй комплект формы для спортсменов более яркий Фото предоставлено фабрикой «ТРЕК»