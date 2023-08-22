22 августа 2023

Сотрудники мэрии из ХМАО отдадут зарплату на нужды СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники Пыть-Яха решили отдать на СВО сумму, равную зарплате за день Фото:

Чиновники мэрии Пыть-Яха (ХМАО) решили отдать свою зарплату на нужды СВО. Администрация Пыть-Яха сообщила агентству, что сотрудники пожертвуют на гуманитарные цели сумму ежедневного заработка.

«Сотрудники администрации города Пыть-Яха передадут зарплату в размере одного рабочего дня на нужды СВО. Взносы носят строго добровольный характер», — подчеркнули в мэрии.

Инициативу по сбору средств для СВО выдвинули первый заместитель главы города Олег Иревлин и сотрудники управления по внутренней политике. Провести сбор чиновники планируют в августе и сентябре. Деньги направят на оказание помощи жителям новых регионов РФ и на доставку грузов на СВО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО чиновников окружного правительства обязали ежемесячно перечислять сумму в размере одной дневной зарплаты на счет Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Некоторые отказываются направлять деньги, считая отчетность Гумкорпуса не вполне прозрачной

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Чиновники мэрии Пыть-Яха (ХМАО) решили отдать свою зарплату на нужды СВО. Администрация Пыть-Яха сообщила агентству, что сотрудники пожертвуют на гуманитарные цели сумму ежедневного заработка. «Сотрудники администрации города Пыть-Яха передадут зарплату в размере одного рабочего дня на нужды СВО. Взносы носят строго добровольный характер», — подчеркнули в мэрии. Инициативу по сбору средств для СВО выдвинули первый заместитель главы города Олег Иревлин и сотрудники управления по внутренней политике. Провести сбор чиновники планируют в августе и сентябре. Деньги направят на оказание помощи жителям новых регионов РФ и на доставку грузов на СВО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО чиновников окружного правительства обязали ежемесячно перечислять сумму в размере одной дневной зарплаты на счет Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Некоторые отказываются направлять деньги, считая отчетность Гумкорпуса не вполне прозрачной
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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