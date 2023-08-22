Сотрудники мэрии из ХМАО отдадут зарплату на нужды СВО

Чиновники мэрии Пыть-Яха (ХМАО) решили отдать свою зарплату на нужды СВО. Администрация Пыть-Яха сообщила агентству, что сотрудники пожертвуют на гуманитарные цели сумму ежедневного заработка.
«Сотрудники администрации города Пыть-Яха передадут зарплату в размере одного рабочего дня на нужды СВО. Взносы носят строго добровольный характер», — подчеркнули в мэрии.
Инициативу по сбору средств для СВО выдвинули первый заместитель главы города Олег Иревлин и сотрудники управления по внутренней политике. Провести сбор чиновники планируют в августе и сентябре. Деньги направят на оказание помощи жителям новых регионов РФ и на доставку грузов на СВО.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО чиновников окружного правительства обязали ежемесячно перечислять сумму в размере одной дневной зарплаты на счет Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Некоторые отказываются направлять деньги, считая отчетность Гумкорпуса не вполне прозрачной
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