В Екатеринбурге мотоциклист на полной скорости столкнулся с машиной. Видео

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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, байкер, мотоциклист, мотоцикл
Как сообщают очевидцы, мотоциклист остался жив Фото:

Читатели URA.RU стали свидетелями аварии на Ботанике в Екатеринбурге. Очевидцы сообщают, что мотоциклист влетел в легковой автомобиль.

«Авария на Ботанике. Мотоциклист на бешеной скорости врезался в легковушку. Вроде живой», — сообщает читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское ОГИБДД МВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа не поступало.

Дополнено в 19:00. «Сотрудники на месте, обстоятельства выясняются», — сообщили в ГИБДД.

Фото:

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Читатели URA.RU стали свидетелями аварии на Ботанике в Екатеринбурге. Очевидцы сообщают, что мотоциклист влетел в легковой автомобиль. «Авария на Ботанике. Мотоциклист на бешеной скорости врезался в легковушку. Вроде живой», — сообщает читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское ОГИБДД МВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа не поступало. Дополнено в 19:00. «Сотрудники на месте, обстоятельства выясняются», — сообщили в ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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