Как сообщают очевидцы, мотоциклист остался жив
Читатели URA.RU стали свидетелями аварии на Ботанике в Екатеринбурге. Очевидцы сообщают, что мотоциклист влетел в легковой автомобиль.
«Авария на Ботанике. Мотоциклист на бешеной скорости врезался в легковушку. Вроде живой», — сообщает читатель.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское ОГИБДД МВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа не поступало.
Дополнено в 19:00. «Сотрудники на месте, обстоятельства выясняются», — сообщили в ГИБДД.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.