Уральский автоэксперт Форманчук назвал провальной идею бесплатных парковок для отечественных машин

Отмена платы стоянки для новых отечественных машин не поднимет спрос на их покупку, считает Форманчук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей на три года. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук считает, что данное нововведение не повлияет на увеличение спроса среди екатеринбуржцев на российский автопром. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Считаю, что инициатива популистская и принципиально не поможет. В Екатеринбурге никаких штрафов и ответственности нет за парковку на платной стоянке. Это никак не повлияет на спрос к покупке таких авто, не только екатеринбургских водителей, но и в целом автомобилистов со всей России, кроме Москвы, где жестко следят за платными парковками», — сказал собеседник агентства.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области сомневается, что нововведение поддержит отечественный рынок новых машин. «Но в целом идея интересная. Если говорить про новые Lada Granta, которые стоят порядка 700-800 тысяч рублей, то на них спрос присутствует всегда, но их не производят столько, чтобы закрывать потребности», — сетует Форманчук.

Ранее URA.RU писало, что парковку на главной площади Екатеринбурга закрыли на месяц. Всю площадку обустраивали огромной зеленой зоной в рамках фестиваля «Екатеринбург-300».