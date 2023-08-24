Мэрия Челябинска рушит бизнес депутата гордумы

24 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

У мэрии Челябинска появились претензии к бизнесу Рафаила Шафигулина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска потребовала признать незаконными и снести несколько построек, включая автомойку, принадлежащие компании депутата гордумы Рафаила (Аркадия) Шафигулина. Это следует из базы судебных дел. «Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением АО Специализированный застройщик „Южуралстройсервис“ с требованиями. Признать самовольной постройкой металлический гаражный бокс площадью256,1 кв. метра; металлический гаражный бокс площадью 353,2 кв. метра; автомойку площадью 353,2 кв. метра, расположенные на земельном участке по адресу:, Челябинск, р-н Ленинский, ул. Новороссийская,54а. Обязать ответчика в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольные постройки», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Согласно сервису СБИС, компания СЗ «Южуралстройсервис» контролируется Шафигулиным, известным челябинским застройщиком, почетным гражданином города и депутатом городской думы. Как следует из материалов дела, иск принят к рассмотрению. До завершения тяжбы на спорное имущество наложен арест. В пресс-службу администрации областного центра и компанию направлены запросы, комментарии будут опубликованы после их получения. Ранее мэрия Челябинска судилась по схожему поводу с фирмой экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Процесс, на котором также фигурировала автомойка, завершился в пользу властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска потребовала признать незаконными и снести несколько построек, включая автомойку, принадлежащие компании депутата гордумы Рафаила (Аркадия) Шафигулина. Это следует из базы судебных дел. «Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением АО Специализированный застройщик „Южуралстройсервис“ с требованиями. Признать самовольной постройкой металлический гаражный бокс площадью256,1 кв. метра; металлический гаражный бокс площадью 353,2 кв. метра; автомойку площадью 353,2 кв. метра, расположенные на земельном участке по адресу:, Челябинск, р-н Ленинский, ул. Новороссийская,54а. Обязать ответчика в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольные постройки», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Согласно сервису СБИС, компания СЗ «Южуралстройсервис» контролируется Шафигулиным, известным челябинским застройщиком, почетным гражданином города и депутатом городской думы. Как следует из материалов дела, иск принят к рассмотрению. До завершения тяжбы на спорное имущество наложен арест. В пресс-службу администрации областного центра и компанию направлены запросы, комментарии будут опубликованы после их получения. Ранее мэрия Челябинска судилась по схожему поводу с фирмой экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Процесс, на котором также фигурировала автомойка, завершился в пользу властей.