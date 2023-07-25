Мэрия Челябинска добилась сноса незаконных объектов экс-депутата Госдумы Барышева

Подчиненные мэра Натальи Котовой выиграли тяжбу у Андрея Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска добилась сноса шести самовольных объектов компании «ИнфраИнвест» экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации 26 июля.

«В рамках пресечения незаконного строительства в Арбитражный суд Челябинской области 22 августа 2022 года было подан иск к ООО „ИнфраИнвест“ о признании шести объектов самовольными постройками и их сносе. В ходе рассмотрения дела компания самостоятельно демонтировала спорные постройки. Даже с учетом этого констатируем, что попытка самовольного возведения объектов со стороны „ИнфраИнвеста“ была своевременно пресечена администрацией Челябинска», — заявили URA.RU в мэрии.

Право собственности на объекты на земельном участке на пересечении ул. Молдавской и пр. Победы компания «ИнфраИнвест» приобрела в 2017 году. У Барышева на этом участке размещена АЗС, котельная и автомойка — в общей сложности речь шла о 15 строениях.

В августе 2022 года мэрия сумела наложить арест на данные активы и пыталась добиться в суде их полного сноса. Однако адвокаты экс-депутата тогда обжаловали эти решения.