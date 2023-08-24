На борту рейса из Челябинска в Санкт-Петербург стало плохо пассажиру

На борту самолета Челябинск — Санкт-Петербург одному из пассажиров стало плохо. В районе Вологды экипаж подал соответствующий сигнал и попросил скорректировать маршрут.
«Капитан воздушного судна объявил сигнал „PAN“ (больной на борту). Запросил спрямление. После чего продолжил следование на аэродром назначения по наикратчайшему маршруту», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Рейс выполняла авиакомпания «Победа». Согласно онлайн-табло, в половине шестого утра самолет вылетел из Челябинска. Через пару часов борт успешно приземлился в Пулково.
URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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