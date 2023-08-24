24 августа 2023

На борту рейса из Челябинска в Санкт-Петербург стало плохо пассажиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
Борт долетел до Санкт-Петербурга по кротчайшему пути Фото:

На борту самолета Челябинск — Санкт-Петербург одному из пассажиров стало плохо. В районе Вологды экипаж подал соответствующий сигнал и попросил скорректировать маршрут.

«Капитан воздушного судна объявил сигнал „PAN“ (больной на борту). Запросил спрямление. После чего продолжил следование на аэродром назначения по наикратчайшему маршруту», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Рейс выполняла авиакомпания «Победа». Согласно онлайн-табло, в половине шестого утра самолет вылетел из Челябинска. Через пару часов борт успешно приземлился в Пулково.

URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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На борту самолета Челябинск — Санкт-Петербург одному из пассажиров стало плохо. В районе Вологды экипаж подал соответствующий сигнал и попросил скорректировать маршрут. «Капитан воздушного судна объявил сигнал „PAN“ (больной на борту). Запросил спрямление. После чего продолжил следование на аэродром назначения по наикратчайшему маршруту», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Рейс выполняла авиакомпания «Победа». Согласно онлайн-табло, в половине шестого утра самолет вылетел из Челябинска. Через пару часов борт успешно приземлился в Пулково. URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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