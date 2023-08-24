Губернатор Махонин устроил разнос пермским мэрам из-за детей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал объяснительные у мэров, проигнорировавших региональный конкурс «Дети решают». На заседании правительства 25 августа, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте» Махонин дал поручение своей администрации представить по итогам докладную.
«Берите объяснительные с коллег, по какой причине они не дают детям возможность реализовываться. Мне надоело тянуть за хвост глав, которые ни черта не хотят работать. Может, для глав участие в конкурсе — не самая приоритетная задача, но для детей это точно важно», — заявил Дмитрий Махонин.
Конкурс «Дети решают» проходит в 2023 году в первый раз. В рамках конкурса дети могут представить свои проекты по развитию своих школ и населенных пунктов. Всего — пять направлений: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт, туризм, инициативы творческой молодежи, ученические инициативы и молодежные медиа. Десять победителей получат по 200 тысяч на реализацию своих идей.
В числе аутсайдеров, проигнорировавших конкурс — Александровский, Большесосновский, Еловский, Кизеловский, Косинский, Кочевский, Очерский, Сивинский, Суксунский, Юрлинский округа, а также ЗАТО «Звездный». Всего на конкурс, по словам министра образования Раисы Кассиной поступило 80 заявок от 32 муниципалитетов.
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