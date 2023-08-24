Губернатор Махонин устроил разнос пермским мэрам из-за детей

Губернатор Махонин отчитал мэров за игнорирование детского конкурса

25 августа 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Дмитрия Махонина разозлило игнорирование краевого детского конкурса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал объяснительные у мэров, проигнорировавших региональный конкурс «Дети решают». На заседании правительства 25 августа, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте» Махонин дал поручение своей администрации представить по итогам докладную. «Берите объяснительные с коллег, по какой причине они не дают детям возможность реализовываться. Мне надоело тянуть за хвост глав, которые ни черта не хотят работать. Может, для глав участие в конкурсе — не самая приоритетная задача, но для детей это точно важно», — заявил Дмитрий Махонин. Конкурс «Дети решают» проходит в 2023 году в первый раз. В рамках конкурса дети могут представить свои проекты по развитию своих школ и населенных пунктов. Всего — пять направлений: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт, туризм, инициативы творческой молодежи, ученические инициативы и молодежные медиа. Десять победителей получат по 200 тысяч на реализацию своих идей. В числе аутсайдеров, проигнорировавших конкурс — Александровский, Большесосновский, Еловский, Кизеловский, Косинский, Кочевский, Очерский, Сивинский, Суксунский, Юрлинский округа, а также ЗАТО «Звездный». Всего на конкурс, по словам министра образования Раисы Кассиной поступило 80 заявок от 32 муниципалитетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал объяснительные у мэров, проигнорировавших региональный конкурс «Дети решают». На заседании правительства 25 августа, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте» Махонин дал поручение своей администрации представить по итогам докладную. «Берите объяснительные с коллег, по какой причине они не дают детям возможность реализовываться. Мне надоело тянуть за хвост глав, которые ни черта не хотят работать. Может, для глав участие в конкурсе — не самая приоритетная задача, но для детей это точно важно», — заявил Дмитрий Махонин. Конкурс «Дети решают» проходит в 2023 году в первый раз. В рамках конкурса дети могут представить свои проекты по развитию своих школ и населенных пунктов. Всего — пять направлений: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт, туризм, инициативы творческой молодежи, ученические инициативы и молодежные медиа. Десять победителей получат по 200 тысяч на реализацию своих идей. В числе аутсайдеров, проигнорировавших конкурс — Александровский, Большесосновский, Еловский, Кизеловский, Косинский, Кочевский, Очерский, Сивинский, Суксунский, Юрлинский округа, а также ЗАТО «Звездный». Всего на конкурс, по словам министра образования Раисы Кассиной поступило 80 заявок от 32 муниципалитетов.