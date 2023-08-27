27 августа 2023

В Екатеринбурге изменится популярный маршрут трамвая

В Екатеринбурге с 1 сентября изменится схема движения трамвая № 13
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, маршрут13, трамвай, татра т3
С 1 сентября изменится схема движения трамвая №13 Фото:

В Екатеринбурге изменится схема движения трамвайного маршрута № 13, который является одним из основных. Об этом сообщает в ЕМУП «Гортранс».

«Вагоны не будут ходить по Верх-Исетскому бульвару ко Дворцу молодежи. Вместо этого их направят на кольцо ВИЗа (площадь Субботников) и далее по улице Татищева. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек. В уральской столице появятся возможности использовать троллейбусы с автономным ходом, добавятся новые автобусные маршруты и перераспределятся вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов.

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В Екатеринбурге изменится схема движения трамвайного маршрута № 13, который является одним из основных. Об этом сообщает в ЕМУП «Гортранс». «Вагоны не будут ходить по Верх-Исетскому бульвару ко Дворцу молодежи. Вместо этого их направят на кольцо ВИЗа (площадь Субботников) и далее по улице Татищева. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек. В уральской столице появятся возможности использовать троллейбусы с автономным ходом, добавятся новые автобусные маршруты и перераспределятся вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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