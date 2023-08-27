В Екатеринбурге изменится популярный маршрут трамвая

В Екатеринбурге с 1 сентября изменится схема движения трамвая № 13

28 августа 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

С 1 сентября изменится схема движения трамвая №13 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге изменится схема движения трамвайного маршрута № 13, который является одним из основных. Об этом сообщает в ЕМУП «Гортранс». «Вагоны не будут ходить по Верх-Исетскому бульвару ко Дворцу молодежи. Вместо этого их направят на кольцо ВИЗа (площадь Субботников) и далее по улице Татищева. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек. В уральской столице появятся возможности использовать троллейбусы с автономным ходом, добавятся новые автобусные маршруты и перераспределятся вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов.

В Екатеринбурге изменится схема движения трамвайного маршрута № 13, который является одним из основных. Об этом сообщает в ЕМУП «Гортранс». «Вагоны не будут ходить по Верх-Исетскому бульвару ко Дворцу молодежи. Вместо этого их направят на кольцо ВИЗа (площадь Субботников) и далее по улице Татищева. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек. В уральской столице появятся возможности использовать троллейбусы с автономным ходом, добавятся новые автобусные маршруты и перераспределятся вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов.