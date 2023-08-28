В челябинском колледже подготовят сотрудников кино и ТВ

29 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Сотрудников творческих профессий подготовят в рамках колледжа креативных индустрий Фото: Илья Московец © URA.RU В Южно-Уральском государственном колледже Челябинска (ЮУГК) подготовят кадры для киноиндустрии и телевидения. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономики, обучение начнется в сентябре. «С нового учебного года ЮУГК за парты сядут будущие ассистенты режиссеров, продюсеров, монтажеров, операторов. Образовательный стандарт, позволяющий обучать кадры для телевидения и киноиндустрии в системе среднего профобразования, появился в январе», — отметили в минэкономики. Колледж стал одним из шести пилотных учреждений РФ, где реализуют проект «Колледж креативных индустрий». Набор по пяти новым специальностям здесь начали в 2022—2023 учебном году. Студенты начали обучаться по направлениям рекламы, дизайна, информсистем и программирования, техники и искусства фотографии, анимации и анимационного кино. Конкурс на креативные специальности составил в среднем четыре человека на место, а на дизайнеров претендовали по семь человек. Готовить киношников с телевизионщиками станут на платной основе на базе девяти классов. Руководитель Колледжа креативных индустрий Татьяна Занова отметила, что каждый студент последовательно освоит все четыре профессиональных модуля: режиссерский, операторский, монтаж и звукорежиссуру. Для подготовки будущих специалистов в Южно-Уральском государственном колледже ЮУГК оборудуют современные студии «Производство мультимедийного контента», «Медиадизайн», «Модуль цифрового производства», «Анимация», «Разработка компьютерных игр». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Южно-Уральском государственном колледже Челябинска (ЮУГК) подготовят кадры для киноиндустрии и телевидения. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономики, обучение начнется в сентябре. «С нового учебного года ЮУГК за парты сядут будущие ассистенты режиссеров, продюсеров, монтажеров, операторов. Образовательный стандарт, позволяющий обучать кадры для телевидения и киноиндустрии в системе среднего профобразования, появился в январе», — отметили в минэкономики. Колледж стал одним из шести пилотных учреждений РФ, где реализуют проект «Колледж креативных индустрий». Набор по пяти новым специальностям здесь начали в 2022—2023 учебном году. Студенты начали обучаться по направлениям рекламы, дизайна, информсистем и программирования, техники и искусства фотографии, анимации и анимационного кино. Конкурс на креативные специальности составил в среднем четыре человека на место, а на дизайнеров претендовали по семь человек. Готовить киношников с телевизионщиками станут на платной основе на базе девяти классов. Руководитель Колледжа креативных индустрий Татьяна Занова отметила, что каждый студент последовательно освоит все четыре профессиональных модуля: режиссерский, операторский, монтаж и звукорежиссуру. Для подготовки будущих специалистов в Южно-Уральском государственном колледже ЮУГК оборудуют современные студии «Производство мультимедийного контента», «Медиадизайн», «Модуль цифрового производства», «Анимация», «Разработка компьютерных игр».