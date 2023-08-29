Стало известно о новом подозреваемом в деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга

В деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга появился третий подозреваемый
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
В деле о спецшколе №124 появился новый подозреваемый Фото:

Свердловские следователи присвоили статус подозреваемого еще одному подростку в громком деле, где фигурирует спецшкола Екатеринбурга №124. Им стал воспитанник учреждения. Юношу не заключили под стражу. По информации источника URA.RU, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Третий подросток стал официально подозреваемым в совершении преступлений. Ему избрали меру пресечения. Юноше просто запрещены определенные действия. В скором времени следователи изменят меру пресечения для молодого человека в виде заключения под стражу», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СК РФ. В ведомстве отказались комментировать запрос.

В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Вся информация о громком деле — в сюжете URA.RU.

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Свердловские следователи присвоили статус подозреваемого еще одному подростку в громком деле, где фигурирует спецшкола Екатеринбурга №124. Им стал воспитанник учреждения. Юношу не заключили под стражу. По информации источника URA.RU, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. «Третий подросток стал официально подозреваемым в совершении преступлений. Ему избрали меру пресечения. Юноше просто запрещены определенные действия. В скором времени следователи изменят меру пресечения для молодого человека в виде заключения под стражу», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СК РФ. В ведомстве отказались комментировать запрос. В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Вся информация о громком деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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