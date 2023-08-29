Стало известно о новом подозреваемом в деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга

В деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга появился третий подозреваемый

29 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В деле о спецшколе №124 появился новый подозреваемый Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские следователи присвоили статус подозреваемого еще одному подростку в громком деле, где фигурирует спецшкола Екатеринбурга №124. Им стал воспитанник учреждения. Юношу не заключили под стражу. По информации источника URA.RU, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. «Третий подросток стал официально подозреваемым в совершении преступлений. Ему избрали меру пресечения. Юноше просто запрещены определенные действия. В скором времени следователи изменят меру пресечения для молодого человека в виде заключения под стражу», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СК РФ. В ведомстве отказались комментировать запрос. В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Вся информация о громком деле — в сюжете URA.RU.

Свердловские следователи присвоили статус подозреваемого еще одному подростку в громком деле, где фигурирует спецшкола Екатеринбурга №124. Им стал воспитанник учреждения. Юношу не заключили под стражу. По информации источника URA.RU, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. «Третий подросток стал официально подозреваемым в совершении преступлений. Ему избрали меру пресечения. Юноше просто запрещены определенные действия. В скором времени следователи изменят меру пресечения для молодого человека в виде заключения под стражу», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СК РФ. В ведомстве отказались комментировать запрос. В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Вся информация о громком деле — в сюжете URA.RU.