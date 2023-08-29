Стало известно о новом подозреваемом в деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга

Свердловские следователи присвоили статус подозреваемого еще одному подростку в громком деле, где фигурирует спецшкола Екатеринбурга №124. Им стал воспитанник учреждения. Юношу не заключили под стражу. По информации источника URA.RU, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
«Третий подросток стал официально подозреваемым в совершении преступлений. Ему избрали меру пресечения. Юноше просто запрещены определенные действия. В скором времени следователи изменят меру пресечения для молодого человека в виде заключения под стражу», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СК РФ. В ведомстве отказались комментировать запрос.
В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Вся информация о громком деле — в сюжете URA.RU.
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