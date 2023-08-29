Капсулу времени подготовили для вскрытия в музее истории Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Капсула времени в МИЕ. Екатеринбург
Капсулу откроют завтра в полдень Фото:

В музее истории Екатеринбурга проходят последние приготовления перед вскрытием капсулы времени. В ней хранятся документы и архивы 1973 года. Невольным зрителем подготовки к торжественному мероприятияю стал корреспондент URA.RU.

«Сейчас саркофаг хранится в музее истории. Его установили на специальном постаменте и оградили лентой с символикой 300-летия Екатеринбурга», — передает корреспондент. Завтра в полдень ее вскроют и покажут в прямом эфире.

Капсулу времени извлекли 18 августа, а затем в ночь с 19 на 20 число увезли в музей истории города. Саркофаг представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. Внутри нее должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистика о населении, видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города А.Н. Бычковой и многое другое.

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В музее истории Екатеринбурга проходят последние приготовления перед вскрытием капсулы времени. В ней хранятся документы и архивы 1973 года. Невольным зрителем подготовки к торжественному мероприятияю стал корреспондент URA.RU. «Сейчас саркофаг хранится в музее истории. Его установили на специальном постаменте и оградили лентой с символикой 300-летия Екатеринбурга», — передает корреспондент. Завтра в полдень ее вскроют и покажут в прямом эфире. Капсулу времени извлекли 18 августа, а затем в ночь с 19 на 20 число увезли в музей истории города. Саркофаг представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. Внутри нее должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистика о населении, видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города А.Н. Бычковой и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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