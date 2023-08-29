Капсулу времени подготовили для вскрытия в музее истории Екатеринбурга. Фото

29 августа 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Капсулу откроют завтра в полдень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В музее истории Екатеринбурга проходят последние приготовления перед вскрытием капсулы времени. В ней хранятся документы и архивы 1973 года. Невольным зрителем подготовки к торжественному мероприятияю стал корреспондент URA.RU. «Сейчас саркофаг хранится в музее истории. Его установили на специальном постаменте и оградили лентой с символикой 300-летия Екатеринбурга», — передает корреспондент. Завтра в полдень ее вскроют и покажут в прямом эфире . Капсулу времени извлекли 18 августа, а затем в ночь с 19 на 20 число увезли в музей истории города. Саркофаг представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. Внутри нее должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистика о населении, видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города А.Н. Бычковой и многое другое.

В музее истории Екатеринбурга проходят последние приготовления перед вскрытием капсулы времени. В ней хранятся документы и архивы 1973 года. Невольным зрителем подготовки к торжественному мероприятияю стал корреспондент URA.RU. «Сейчас саркофаг хранится в музее истории. Его установили на специальном постаменте и оградили лентой с символикой 300-летия Екатеринбурга», — передает корреспондент. Завтра в полдень ее вскроют и покажут в прямом эфире. Капсулу времени извлекли 18 августа, а затем в ночь с 19 на 20 число увезли в музей истории города. Саркофаг представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. Внутри нее должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистика о населении, видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города А.Н. Бычковой и многое другое.